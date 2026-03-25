18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 07:20

Как проверить воду на чистоту в домашних условиях

Новости Мира

Проверка чистоты воды, особенно из природных источников, всегда была актуальной задачей для тех, кто заботится о своем здоровье. Мария Гречушникова, сотрудник кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ им. Ломоносова и ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, поделилась простыми методами, позволяющими оценить качество воды прямо дома, без сложной лабораторной техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Марганцовка: быстрый цветовой индикатор

Первый способ проверки — использование марганцовки. Достаточно растворить небольшое количество этого химического вещества в стакане с тестируемой водой. Если жидкость приобретает светло-розовый оттенок, это говорит о том, что вода, скорее всего, безопасна для употребления. Появление желтоватого цвета, напротив, является тревожным сигналом — такую воду лучше не пить. Метод достаточно нагляден, так как реакция марганцовки на примеси и микроорганизмы проявляется практически мгновенно, превращая стакан с водой в простой домашний индикатор качества.

Чайный тест: привычный напиток как детектор загрязнений

Еще один необычный способ — использование обычного чая. В стакан с только что заваренным чаем добавляют 40–50 мл сырой воды из источника. Если цвет напитка становится светлее, это указывает на приемлемое качество воды. Но если чай помутнел, эксперты советуют воздержаться от питья — это может сигнализировать о высоком содержании солей или органических веществ, способных негативно влиять на организм. Этот метод привлекателен своей доступностью: почти у каждого дома найдется чай и стакан, что делает проверку воды элементарной процедурой для повседневной жизни.

Мыло как тест на мягкость воды

Третий метод — использование обычного мыла. Его поведение в воде может рассказать о жесткости или мягкости жидкости. Если мыло легко пенится, вода мягкая и пригодна для питья и приготовления пищи. Если пены почти нет, это указывает на высокую жесткость, что делает воду менее безопасной и комфортной для бытового использования. Такой способ позволяет понять не только пригодность воды для питья, но и ее влияние на бытовую технику и кожу.

Домашние тесты не заменят лабораторию

Важно понимать, что домашние методы могут лишь дать предварительную оценку воды. Некоторые параметры, например кислотность, наличие специфических химических веществ или микробиологические показатели, проверяются только с помощью лабораторного оборудования. Несмотря на это, простые тесты с марганцовкой, мылом и чаем остаются полезным инструментом для быстрой ориентации и снижения рисков при употреблении воды из неизвестных источников.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь