Баланс планеты нарушен: человечеству грозят экстремальные изменения - учёные

Земля утратила способность поддерживать стабильный климат. Дальнейшее накопление тепла в атмосфере, океанах и ледяных регионах планеты свидетельствует о масштабном нарушении энергетического баланса Земли, который сохранял климатические условия на протяжении тысячелетий, сообщает Lada.kz со ссылкой на УНИАН.

Невидимый перегрев: как Солнце «заходит слишком глубоко»

Согласно новому отчету Организации Объединенных Наций, Земля все больше удерживает тепло от Солнца, вместо того чтобы отражать его обратно в космос. Авторы анализа подчеркивают, что дисбаланс между поглощаемой и отражаемой энергией достиг максимума с 1960 года — момента начала системных измерений.

В докладе «Состояние глобального климата» Всемирной метеорологической организации отмечается, что избыток тепла равномерно распределяется между океанами, атмосферой и сушей, постепенно изменяя климатические условия и усиливая экстремальные погодные явления.

Парниковые газы как «тепловой капкан»

Ученый из Национального центра атмосферных исследований Великобритании Ашкай Деорас сравнил ситуацию с закрытой комнатой, где тепло не может выйти наружу. По его словам, нынешние уровни парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — создают эффект, при котором планета не способна остывать.

«Если открыть окно, горячий воздух уходит. Сейчас окно закрыто, а тепло просто накапливается», — пояснил ученый.

Глобальный масштаб проблем

В отличие от прошлых отчетов ООН, где фиксировались отдельные изменения температуры, таяния ледников или повышения уровня моря, новый доклад рассматривает глобальный энергетический дисбаланс как единое явление. По словам Карины фон Шукман из Mercator Ocean International, именно энергетический дисбаланс дает полную картину происходящего на планете.

Эксперты отмечают, что выбросы парниковых газов достигли максимального уровня за последние 800 тысяч лет, что нарушило природное равновесие между поступающей и отражаемой солнечной энергией.

Океаны нагреваются быстрее, чем когда-либо

Мировой океан поглощает около 91% избыточного тепла, что способствует его рекордному нагреву и усилению климатических аномалий. По данным ученых, в 2025 году температура океанов достигла рекордного максимума, а темпы нагрева удвоились по сравнению с периодом 1960–2005 годов.

Особое опасение вызывает то, что тепло концентрируется не только на поверхности, но и в глубоких слоях океана ниже 2000 метров, где оно удерживается столетиями. Карина фон Шукман предупреждает, что это создает риск необратимых климатических изменений на временных масштабах от 400 до 1000 лет.

Ледяные шапки тают, температура растет

Последние 11 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В 2024 году средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,55 °C. Морской лед в Арктике находится на рекордно низком уровне, а в Антарктике — на третьем месте по минимальной площади за всю историю наблюдений.

Такие изменения усиливают экстремальные погодные явления: мощные штормы, тепловые волны, засухи и проливные дожди становятся все более частыми и разрушительными.

Земля и вулканы: природные катастрофы могут ускориться

На фоне климатического дисбаланса ученые также обращают внимание на геологические процессы. В Греции под островом Санторини обнаружена гигантская магматическая камера, которая может проснуться в любой момент. Расплавленная порода объемом около 300 миллионов кубических метров переместилась ближе к поверхности — между Санторини и подводным вулканом Колумбо.

Эксперты предупреждают, что сочетание климатического перегрева и геологических рисков может усилить природные катастрофы, создавая новые вызовы для человечества.