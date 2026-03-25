18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 10:18

Названы самые точные модели тонометров для измерения давления

Новости Мира 0 500

Врач-кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга рассказал, какие модели тонометров показывают наиболее точные результаты при измерении артериального давления. По его словам, на сегодняшний день лидерами по точности являются валидированные автоматические плечевые приборы Omron M3/M6, Microlife BP A6 и Beurer BM 58, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: ecomsurgicals.com
Как определяется точность тонометров

Точность измерения давления зависит от клинической валидации устройства по протоколам Европейского общества гипертонии (ESH) и стандартов ISO. Допустимая погрешность при этом составляет всего ±3 мм рт. ст., что делает разницу между качественными и менее точными моделями заметной для пользователя, особенно при регулярном контроле давления дома.

Автоматические, полуавтоматические и механические: что выбрать

Доктор Кокин объяснил, что механические тонометры могут быть достаточно точными, но только при опытном использовании — здесь критичны слух и зрение измеряющего, и ошибка может достигать 10 мм рт. ст. Полуавтоматические приборы обеспечивают стабильность результатов с погрешностью ±3 мм рт. ст., но требуют ручной накачки манжеты. Современные автоматические тонометры, работающие по осциллометрическому принципу, не уступают полуавтоматическим по точности, но при этом удобнее в домашнем применении, а у некоторых моделей даже есть индикаторы аритмии.

Плечо против запястья: где измерение надежнее

Выбирая между плечевым и запястным тонометром, лучше отдавать предпочтение плечевым моделям. Как отмечает доктор, погрешность запястных приборов может достигать 5–10 мм рт. ст., если рука с манжетой находится не на уровне сердца, что делает результаты менее достоверными.

Как проверить точность своего тонометра

При покупке тонометра важно сравнить его с ртутным манометром в аптеке: допустимая разница показаний — менее 5 мм рт. ст. Это простой способ убедиться, что прибор не будет систематически занижать или завышать показатели давления.

Доктор Кокин подчеркивает, что точный тонометр дома — это не только удобство, но и вопрос здоровья, ведь даже небольшие ошибки могут влиять на корректность постановки диагноза и эффективность лечения гипертонии.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь