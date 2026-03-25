Названы самые точные модели тонометров для измерения давления

Врач-кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга рассказал, какие модели тонометров показывают наиболее точные результаты при измерении артериального давления. По его словам, на сегодняшний день лидерами по точности являются валидированные автоматические плечевые приборы Omron M3/M6 , Microlife BP A6 и Beurer BM 58, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: ecomsurgicals.com

Как определяется точность тонометров

Точность измерения давления зависит от клинической валидации устройства по протоколам Европейского общества гипертонии (ESH) и стандартов ISO. Допустимая погрешность при этом составляет всего ±3 мм рт. ст., что делает разницу между качественными и менее точными моделями заметной для пользователя, особенно при регулярном контроле давления дома.

Автоматические, полуавтоматические и механические: что выбрать

Доктор Кокин объяснил, что механические тонометры могут быть достаточно точными, но только при опытном использовании — здесь критичны слух и зрение измеряющего, и ошибка может достигать 10 мм рт. ст. Полуавтоматические приборы обеспечивают стабильность результатов с погрешностью ±3 мм рт. ст., но требуют ручной накачки манжеты. Современные автоматические тонометры, работающие по осциллометрическому принципу, не уступают полуавтоматическим по точности, но при этом удобнее в домашнем применении, а у некоторых моделей даже есть индикаторы аритмии.

Плечо против запястья: где измерение надежнее

Выбирая между плечевым и запястным тонометром, лучше отдавать предпочтение плечевым моделям. Как отмечает доктор, погрешность запястных приборов может достигать 5–10 мм рт. ст., если рука с манжетой находится не на уровне сердца, что делает результаты менее достоверными.

Как проверить точность своего тонометра

При покупке тонометра важно сравнить его с ртутным манометром в аптеке: допустимая разница показаний — менее 5 мм рт. ст. Это простой способ убедиться, что прибор не будет систематически занижать или завышать показатели давления.

Доктор Кокин подчеркивает, что точный тонометр дома — это не только удобство, но и вопрос здоровья, ведь даже небольшие ошибки могут влиять на корректность постановки диагноза и эффективность лечения гипертонии.