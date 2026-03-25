Названы самые точные модели тонометров для измерения давления

Врач-кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга рассказал, какие модели тонометров показывают наиболее точные результаты при измерении артериального давления. По его словам, на сегодняшний день лидерами по точности являются валидированные автоматические плечевые приборы Omron M3/M6, Microlife BP A6 и Beurer BM 58, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Точность измерения давления зависит от клинической валидации устройства по протоколам Европейского общества гипертонии (ESH) и стандартов ISO. Допустимая погрешность при этом составляет всего ±3 мм рт. ст., что делает разницу между качественными и менее точными моделями заметной для пользователя, особенно при регулярном контроле давления дома.
Доктор Кокин объяснил, что механические тонометры могут быть достаточно точными, но только при опытном использовании — здесь критичны слух и зрение измеряющего, и ошибка может достигать 10 мм рт. ст. Полуавтоматические приборы обеспечивают стабильность результатов с погрешностью ±3 мм рт. ст., но требуют ручной накачки манжеты. Современные автоматические тонометры, работающие по осциллометрическому принципу, не уступают полуавтоматическим по точности, но при этом удобнее в домашнем применении, а у некоторых моделей даже есть индикаторы аритмии.
Выбирая между плечевым и запястным тонометром, лучше отдавать предпочтение плечевым моделям. Как отмечает доктор, погрешность запястных приборов может достигать 5–10 мм рт. ст., если рука с манжетой находится не на уровне сердца, что делает результаты менее достоверными.
При покупке тонометра важно сравнить его с ртутным манометром в аптеке: допустимая разница показаний — менее 5 мм рт. ст. Это простой способ убедиться, что прибор не будет систематически занижать или завышать показатели давления.
Доктор Кокин подчеркивает, что точный тонометр дома — это не только удобство, но и вопрос здоровья, ведь даже небольшие ошибки могут влиять на корректность постановки диагноза и эффективность лечения гипертонии.
