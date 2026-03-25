82-летний мужчина ежедневно тратил на дорогу 12 часов, чтобы навестить жену в больнице

В Китае история 82-летнего Чэнь Ачуна потрясла общественность: мужчина ежедневно преодолевал по 12 часов пути, чтобы навестить свою супругу, находившуюся в отделении интенсивной терапии. Его преданность и самоотверженность стали символом верности и любви, вызывая широкий отклик среди граждан и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CCTV

Пятьдесят лет вместе и испытание болезнью

Чэнь и его жена Сюэ прожили вместе более полувека. Год назад жизнь семьи круто изменилась: Сюэ перенесла инсульт, после чего развилась тяжелая пневмония. Женщина была госпитализирована в Нинбо, и ей потребовалась постоянная медицинская поддержка и уход.

В условиях занятости сына, который не мог полностью взять на себя заботу о матери, ответственность полностью легла на плечи Чэня. Мужчина не раздумывая посвятил себя ежедневным визитам в больницу, несмотря на возраст и физические трудности.

Дорога длиной в полдня

Каждое утро Чэнь вставал в 4:30, готовил еду для себя и супруги и отправлялся в путь, используя несколько видов транспорта. По данным СМИ, посещение реанимации занимало всего 30 минут — с 10:30 до 11:00, однако после этого мужчина оставался в больнице до полудня, прежде чем вернуться домой.

Таким образом, на дорогу в обе стороны уходило около 12 часов, а на непосредственное общение с женой — считанные минуты. Чтобы сократить расходы, он приносил с собой приготовленную дома пищу, полностью полагаясь на собственные силы.

Финансовая жертва ради любви

Все сбережения Чэня, порядка $14 тысяч, были потрачены на лечение супруги. Сын также продал дом, чтобы покрыть медицинские расходы. Несмотря на финансовые трудности, мужчина продолжал заботиться о жене: держал ее за руку, разговаривал, вспоминал совместные годы и ухаживал за ней, поправляя одеяло и вытирая лицо.

Поддержка общества и неожиданный поворот

История Чэня вызвала волну сочувствия и поддержки. Больница увеличила время посещений, общественный транспорт предоставил мужчине бесплатный проезд, а неравнодушные граждане собрали более $20 тысяч пожертвований. Этот пример преданности стал широко обсуждаться в социальных сетях и СМИ, вдохновляя многих.

Последние минуты вместе

Состояние Сюэ оставалось стабильным, однако 13 марта 2026 года ее сердце остановилось. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. В последние минуты жизни Сюэ Чэнь находился рядом, держал ее за руку и прощался с женой.

«Мое сердце словно разрывается на части. Это очень больно», — сказал он.

История Чэня — это трагический, но мощный пример человеческой любви, терпения и самоотверженности, который напомнил обществу, что настоящая преданность не знает преград ни времени, ни расстояния.