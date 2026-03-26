Врач объяснил, почему женщины быстрее спиваются

Женский алкоголизм отличается от мужского не только социальными стереотипами, но и физиологическими особенностями. Врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера, Андрей Сергеев, рассказал РИА Новости , что зависимость у женщин протекает тяжелее, но при этом полностью поддается лечению, сообщает Lada.kz.

Стереотипы и реальность

Общество нередко воспринимает женский алкоголизм особенно остро. В сознании многих людей он ассоциируется с нарушением привычных ролей — матери, хранительницы очага, опоры семьи. Это порождает мнение о неизлечимости, однако медицинская практика опровергает такие убеждения. По словам Сергеева, лечение женской зависимости проводится по тем же протоколам, что и мужской, и при своевременном вмешательстве приносит положительные результаты.

Физиология и психология под ударом

Особенности женского организма и психики делают течение алкоголизма более тяжелым. Женщины в среднем слабее физически, чаще подвержены тревожности и эмоциональным колебаниям. Алкоголь при стрессе может временно действовать как антидепрессант, снимая напряжение и тревогу. Однако для повторного ощущения расслабления необходима новая доза, что со временем формирует устойчивую зависимость.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Первым сигналом развития зависимости является навязчивое желание выпить и невозможность остановиться после нескольких порций. По мере прогрессирования заболевания появляются заметные внешние и поведенческие изменения: отечность лица, покраснение, раздражительность, агрессия, нарушение сна. Человек начинает меньше заботиться о внешнем виде и бытовых обязанностях.

Ранняя диагностика как ключ к успеху

Андрей Сергеев подчеркнул, что чем раньше женщина осознает наличие проблемы и обратится за помощью, тем выше вероятность успешного лечения. Современные методы терапии позволяют справиться с зависимостью, восстановить физическое и психическое здоровье, а также вернуть уверенность в себе и нормализовать социальные роли.