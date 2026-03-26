В Нидерландах нашли скелет легендарного мушкетера д’Артаньяна — СМИ

В Нидерландах археологическая находка неожиданно вывела на поверхность одну из самых известных фигур французской истории. В одной из старинных церквей на юге страны был найден скелет, который, как предполагается, может принадлежать Шарлю де Бац де Кастельмору, графу д’Артаньяну — человеку, ставшему прототипом легендарного мушкетера, известного всему миру по романам Александра Дюма, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Stichting 6213HL

О необычной находке сообщили нидерландские СМИ. Речь идет о человеческих останках, обнаруженных в ходе ремонтных работ в храме неподалеку от Маастрихта. Находка уже вызвала большой интерес как у историков, так и у археологов, поскольку место захоронения д’Артаньяна на протяжении нескольких столетий оставалось неизвестным и считалось одной из неразгаданных загадок европейской военной истории.

Кем был настоящий д’Артаньян

Исторический д’Артаньян — это вовсе не только литературный герой, знакомый читателям как бесстрашный мушкетер из французского романа. В реальности он был влиятельной и заметной фигурой при дворе французского короля Людовика XIV.

Полное имя военачальника — Шарль де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян. Он служил короне, входил в число ближайших доверенных лиц монарха и возглавлял королевских мушкетеров. Его имя прочно закрепилось в истории Франции не только благодаря литературе, но и благодаря его реальной военной и политической роли.

Несмотря на известность д’Артаньяна, одна важная деталь его биографии оставалась неясной на протяжении веков: где именно был похоронен человек, ставший символом мушкетерской эпохи.

Гибель во время осады Маастрихта

Известно, что д’Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта французскими войсками. Это был один из эпизодов войны Франции против Нидерландов, и именно в ходе этого военного конфликта мушкетер получил смертельное ранение.

Согласно историческим данным, причиной его смерти могла стать мушкетная пуля, попавшая либо в грудь, либо в шею. Для Франции того времени гибель д’Артаньяна стала серьезной утратой: он был не просто офицером, а человеком, пользовавшимся доверием короля и обладавшим высоким статусом в военной и придворной иерархии.

Однако после его гибели началась еще одна историческая загадка. Вопрос о том, где именно были преданы земле его останки, так и не получил убедительного ответа.

Почему тело могли не отправить во Францию

Одной из наиболее распространенных версий долгое время считалась гипотеза о том, что тело д’Артаньяна не смогли или не успели перевезти на родину. Причина могла быть вполне прозаичной и одновременно типичной для военного времени — продолжающиеся боевые действия.

Историки полагают, что в условиях осады и военной нестабильности организовать перевозку тела высокопоставленного офицера во Францию было крайне сложно. Поэтому его могли похоронить неподалеку от места гибели — там, где находился лагерь французской армии.

Именно с этой версией связана деревня Волдер, расположенная в районе Маастрихта. Предполагалось, что именно здесь, в одной из местных церквей, могло находиться захоронение д’Артаньяна. Однако до недавнего времени эта гипотеза не имела убедительных вещественных подтверждений.

Случайная находка во время ремонта

Новая глава в этой многовековой истории началась неожиданно — не с археологической экспедиции и не с масштабного научного проекта, а с обычного ремонта.

По данным СМИ, в феврале в одной из церквей произошло частичное проседание пола. Это потребовало проведения работ внутри здания. Во время вскрытия грунта строители наткнулись на человеческие останки, после чего на место были привлечены специалисты.

Именно этот эпизод стал поворотным. Обычные строительные работы фактически превратились в потенциально сенсационное историческое открытие. Чем глубже исследователи изучали найденное захоронение, тем больше деталей указывало на то, что перед ними может быть не рядовое погребение XVII века.

Какие находки усилили версию о д’Артаньяне

Особое внимание специалистов привлекли предметы, найденные рядом с останками. В захоронении была обнаружена французская монета, что уже само по себе стало важной зацепкой, учитывая исторический контекст и возможную связь с французским военным лагерем.

Еще более значимой деталью стали фрагменты мушкетной пули, найденные в области груди скелета. Эта находка напрямую перекликается с историческими описаниями гибели д’Артаньяна, согласно которым он получил смертельное ранение именно во время боевых действий под Маастрихтом.

Совпадение места, времени, характера травмы и найденных артефактов делает версию о принадлежности останков знаменитому мушкетеру особенно интригующей. Пока это еще не окончательное доказательство, но совокупность признаков уже позволяет говорить о находке как о потенциально уникальной.

Главный вопрос теперь решит ДНК

Несмотря на большое количество косвенных совпадений, окончательный ответ может дать только генетическая экспертиза. Именно поэтому образец ДНК, взятый с найденных останков, был направлен в лабораторию в Мюнхене.

Там специалисты намерены провести сравнительный анализ с ДНК потомка рода де Бац. Если генетическое совпадение подтвердится, это может стать историческим прорывом и поставить точку в споре, который длился несколько столетий.

Такое подтверждение имело бы не только научное, но и символическое значение. Речь идет о человеке, чье имя давно вышло за пределы военной хроники и превратилось в культурный миф, известный далеко за пределами Франции.

Почему эта находка важна не только для историков

Интерес к этой истории объясняется не только именем д’Артаньяна. Подобные находки позволяют буквально «оживлять» прошлое, соединяя документы, легенды, военные хроники и реальные археологические свидетельства.

Если версия подтвердится, речь будет идти не просто об обнаружении старинного захоронения, а о восстановлении одной из утраченных страниц европейской истории. Это может помочь лучше понять обстоятельства осады Маастрихта, особенности военных погребений XVII века, а также то, как обращались с телами высокопоставленных военачальников в период активных боевых действий.

Кроме того, открытие может привлечь новое внимание к самому Маастрихту и его историческому наследию. Город, где когда-то погиб легендарный мушкетер, в таком случае получит еще более заметное место в европейской исторической памяти.

Легенда, которая может обрести реальную могилу

На протяжении десятилетий, а фактически и столетий, д’Артаньян существовал сразу в двух измерениях — как реальный исторический персонаж и как почти мифологическая фигура, окруженная литературной славой. Именно поэтому вопрос о его последнем пристанище всегда выходил за рамки сухой исторической справки.

Сегодня эта история получила неожиданное продолжение. Останки, найденные в нидерландской церкви, могут оказаться не просто археологическим материалом, а ключом к разгадке судьбы человека, имя которого стало символом отваги, верности и эпохи мушкетеров.

Окончательные выводы ученые сделают после завершения экспертизы. Но уже сейчас ясно: случайная находка в старом храме превратилась в одну из самых обсуждаемых исторических сенсаций последних дней.