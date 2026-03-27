26.03.2026, 19:33

В Казахстане Changan CS75 Plus продают дешевле на 48%, чем в России

Новости Мира

Покупатели в Казахстане получили неожиданное преимущество на рынке китайских автомобилей. Согласно последнему анализу журнала Motor, кроссовер Changan CS75 Plus продается в соседней республике почти вдвое дешевле, чем на российском рынке, что создает уникальные возможности для автолюбителей и потенциально влияет на позиции бренда в ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Существенная экономия для казахстанских автолюбителей

Так, по данным издания, в Казахстане новый Changan CS75 Plus можно приобрести за 12,9 млн тенге, что по текущему курсу составляет примерно 2,2 млн рублей. Эта цена относится к полноприводной версии с 235-сильным 2,0-литровым турбированным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в комплектации Luxe. Важно отметить, что речь идет о моделях 2025 года выпуска без учета действующих скидок и акций дилеров.

В России аналогичный автомобиль в комплектации «Люкс» официально оценивается в 4,2 млн рублей, что почти вдвое дороже, чем в Казахстане. Разница в цене между странами ЕАЭС достигает двух миллионов рублей или 48%, что делает приобретение в Казахстане гораздо более выгодным.

Топовые комплектации также выгоднее

Не только базовая версия, но и топовая комплектация Changan CS75 Plus в Казахстане оказывается дешевле. Версия Tech стоит 13,5 млн тенге (около 2,3 млн рублей), тогда как в России такая же версия «Техно» оценивается в 4,3 млн рублей. В обоих случаях разница превышает 2 млн рублей, что подтверждает системное удешевление моделей для казахстанского рынка.

Минимальная цена на кроссовер в Казахстане составляет 11,1 млн тенге, что эквивалентно примерно 1,9 млн рублей. Это делает автомобиль доступным для более широкой аудитории и потенциально повышает интерес к марке на внутреннем рынке.

Возможные причины ценового феномена

Эксперты отмечают, что разница в ценах может быть обусловлена несколькими факторами:

  • государственной политикой субсидирования и стимулирования продаж автомобилей;
  • более выгодными логистическими условиями поставок из Китая;
  • стратегией Changan по расширению присутствия на рынке ЕАЭС через Казахстан;
  • валютными колебаниями и различиями в налогообложении между странами.

Таким образом, казахстанские покупатели получают ощутимое преимущество при покупке кроссовера, а разрыв цен с российским рынком может стимулировать дополнительный интерес к бренду и увеличивать поток клиентов из соседней страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь