В Польше ввели ежемесячное пособие для алкоголиков в 530 долларов

В Варшаве лица, страдающие алкоголизмом и признанные нетрудоспособными, получили право на специальное ежемесячное пособие. Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS), передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Сумма пособия рассчитывается индивидуально:
Таким образом, размер выплат напрямую зависит от того, насколько алкоголизм влияет на трудоспособность человека.
Для получения пособия недостаточно лишь заявить о проблеме с алкоголем. Заявителям необходимо представить официальные медицинские документы, подтверждающие диагноз и фиксирующие попытки лечения.
Представитель ZUS подчеркнул, что эта мера направлена на поддержку людей с подтвержденным заболеванием, а не на стимулирование потребления алкоголя.
Ожидается, что ежегодные расходы на “алкогольное пособие” составят около 50 миллионов злотых (примерно 13,5 миллиона долларов).
Для справки, цены на алкоголь в Польше остаются одними из самых низких в Европейском союзе. На размер полной выплаты алкоголик сможет приобрести примерно 80 бутылок дешевой водки.
Введение пособия совпадает с периодом снижения спроса на алкоголь, о чём недавно сообщал Financial Times. Крупнейшие производители алкоголя отмечают спад продаж, что делает государственную инициативу особенно заметной на фоне рынка.
