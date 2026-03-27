В Польше ввели ежемесячное пособие для алкоголиков в 530 долларов

В Варшаве лица, страдающие алкоголизмом и признанные нетрудоспособными, получили право на специальное ежемесячное пособие. Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS), передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Размер выплат зависит от степени нетрудоспособности

Сумма пособия рассчитывается индивидуально:

Полная нетрудоспособность – 1971 злотый (около 531 доллара) брутто в месяц.

– 1971 злотый (около 531 доллара) брутто в месяц. Частичная нетрудоспособность – 1478 злотых (около 398 долларов) брутто в месяц.

Таким образом, размер выплат напрямую зависит от того, насколько алкоголизм влияет на трудоспособность человека.

Необходимы медицинские документы

Для получения пособия недостаточно лишь заявить о проблеме с алкоголем. Заявителям необходимо представить официальные медицинские документы, подтверждающие диагноз и фиксирующие попытки лечения.

Представитель ZUS подчеркнул, что эта мера направлена на поддержку людей с подтвержденным заболеванием, а не на стимулирование потребления алкоголя.

Финансовые затраты и социальные ожидания

Ожидается, что ежегодные расходы на “алкогольное пособие” составят около 50 миллионов злотых (примерно 13,5 миллиона долларов).

Для справки, цены на алкоголь в Польше остаются одними из самых низких в Европейском союзе. На размер полной выплаты алкоголик сможет приобрести примерно 80 бутылок дешевой водки.

Экономический и социальный контекст

Введение пособия совпадает с периодом снижения спроса на алкоголь, о чём недавно сообщал Financial Times. Крупнейшие производители алкоголя отмечают спад продаж, что делает государственную инициативу особенно заметной на фоне рынка.