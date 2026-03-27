© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 07:04

В Польше ввели ежемесячное пособие для алкоголиков в 530 долларов

Новости Мира

В Варшаве лица, страдающие алкоголизмом и признанные нетрудоспособными, получили право на специальное ежемесячное пособие. Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS), передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

Размер выплат зависит от степени нетрудоспособности

Сумма пособия рассчитывается индивидуально:

  • Полная нетрудоспособность – 1971 злотый (около 531 доллара) брутто в месяц.
  • Частичная нетрудоспособность – 1478 злотых (около 398 долларов) брутто в месяц.

Таким образом, размер выплат напрямую зависит от того, насколько алкоголизм влияет на трудоспособность человека.

Необходимы медицинские документы

Для получения пособия недостаточно лишь заявить о проблеме с алкоголем. Заявителям необходимо представить официальные медицинские документы, подтверждающие диагноз и фиксирующие попытки лечения.

Представитель ZUS подчеркнул, что эта мера направлена на поддержку людей с подтвержденным заболеванием, а не на стимулирование потребления алкоголя.

Финансовые затраты и социальные ожидания

Ожидается, что ежегодные расходы на “алкогольное пособие” составят около 50 миллионов злотых (примерно 13,5 миллиона долларов).

Для справки, цены на алкоголь в Польше остаются одними из самых низких в Европейском союзе. На размер полной выплаты алкоголик сможет приобрести примерно 80 бутылок дешевой водки.

Экономический и социальный контекст

Введение пособия совпадает с периодом снижения спроса на алкоголь, о чём недавно сообщал Financial Times. Крупнейшие производители алкоголя отмечают спад продаж, что делает государственную инициативу особенно заметной на фоне рынка.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь