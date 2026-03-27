Ученые назвали «час повышенного риска» для инсультов и инфарктов

Большинство сердечно-сосудистых событий — инфарктов и инсультов — происходят утром, между 6 и 11 часами. Об этом рассказал генетик, профессор Константин Крутовский в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

Утренняя перестройка организма: стрессовый гормон берет бразды правления

По словам Крутовского, причина кроется в переходе организма от сна к бодрствованию. Перед пробуждением резко повышается уровень кортизола — гормона стресса, который:

Увеличивает артериальное давление;

Ускоряет сердечный ритм;

Мобилизует энергетические ресурсы организма.

Этот эффект известен как cortisol awakening response. Для здорового человека это естественный процесс, но у людей с сердечно-сосудистыми проблемами он может стать триггером для инсульта или инфаркта.

Сердце работает «на пределе»: роль утреннего давления

Кроме гормонального подъема, утром наблюдается естественный скачок давления из-за активации симпатической нервной системы и сосудистого тонуса. В этот период:

Сердце работает интенсивнее, чем ночью;

Кровь становится более склонной к тромбообразованию (повышается фибриноген, активность тромбоцитов и снижается способность растворять тромбы);

Сужение сосудов в сочетании с возможной атеросклеротической бляшкой повышает риск тромбообразования и разрыва бляшки.

Именно это сочетание факторов повышает вероятность инсульта или инфаркта в утренние часы.

Как снизить утренний риск

Генетик отмечает, что некоторые препараты от гипертонии назначают на вечер, чтобы предотвратить скачок давления утром. Также людям из группы риска советуют:

Не нагружать организм интенсивной физической активностью сразу после пробуждения;

Давать себе 30–60 минут на плавное пробуждение.

«Совы» и их особый график

Исследования показывают, что у людей с ночным хронотипом («сов») пик сердечно-сосудистых событий может смещаться на более позднее время. Это связано с индивидуальными циркадными ритмами, что важно учитывать при профилактике.