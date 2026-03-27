18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 07:25

Ученые назвали «час повышенного риска» для инсультов и инфарктов

Новости Мира 0 1 155

Большинство сердечно-сосудистых событий — инфарктов и инсультов — происходят утром, между 6 и 11 часами. Об этом рассказал генетик, профессор Константин Крутовский в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Утренняя перестройка организма: стрессовый гормон берет бразды правления

По словам Крутовского, причина кроется в переходе организма от сна к бодрствованию. Перед пробуждением резко повышается уровень кортизола — гормона стресса, который:

  • Увеличивает артериальное давление;
  • Ускоряет сердечный ритм;
  • Мобилизует энергетические ресурсы организма.

Этот эффект известен как cortisol awakening response. Для здорового человека это естественный процесс, но у людей с сердечно-сосудистыми проблемами он может стать триггером для инсульта или инфаркта.

Сердце работает «на пределе»: роль утреннего давления

Кроме гормонального подъема, утром наблюдается естественный скачок давления из-за активации симпатической нервной системы и сосудистого тонуса. В этот период:

  • Сердце работает интенсивнее, чем ночью;
  • Кровь становится более склонной к тромбообразованию (повышается фибриноген, активность тромбоцитов и снижается способность растворять тромбы);
  • Сужение сосудов в сочетании с возможной атеросклеротической бляшкой повышает риск тромбообразования и разрыва бляшки.

Именно это сочетание факторов повышает вероятность инсульта или инфаркта в утренние часы.

Как снизить утренний риск

Генетик отмечает, что некоторые препараты от гипертонии назначают на вечер, чтобы предотвратить скачок давления утром. Также людям из группы риска советуют:

  • Не нагружать организм интенсивной физической активностью сразу после пробуждения;
  • Давать себе 30–60 минут на плавное пробуждение.

«Совы» и их особый график

Исследования показывают, что у людей с ночным хронотипом («сов») пик сердечно-сосудистых событий может смещаться на более позднее время. Это связано с индивидуальными циркадными ритмами, что важно учитывать при профилактике.

1
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
