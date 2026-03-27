Ученые назвали «час повышенного риска» для инсультов и инфарктов

Большинство сердечно-сосудистых событий — инфарктов и инсультов — происходят утром, между 6 и 11 часами. Об этом рассказал генетик, профессор Константин Крутовский в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
По словам Крутовского, причина кроется в переходе организма от сна к бодрствованию. Перед пробуждением резко повышается уровень кортизола — гормона стресса, который:
Этот эффект известен как cortisol awakening response. Для здорового человека это естественный процесс, но у людей с сердечно-сосудистыми проблемами он может стать триггером для инсульта или инфаркта.
Кроме гормонального подъема, утром наблюдается естественный скачок давления из-за активации симпатической нервной системы и сосудистого тонуса. В этот период:
Именно это сочетание факторов повышает вероятность инсульта или инфаркта в утренние часы.
Генетик отмечает, что некоторые препараты от гипертонии назначают на вечер, чтобы предотвратить скачок давления утром. Также людям из группы риска советуют:
Исследования показывают, что у людей с ночным хронотипом («сов») пик сердечно-сосудистых событий может смещаться на более позднее время. Это связано с индивидуальными циркадными ритмами, что важно учитывать при профилактике.
