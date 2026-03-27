Желтые свадебные платья стали главным трендом

Редакторы Vogue выделили неожиданный тренд свадебной моды 2026 года: желтые платья становятся лидерами среди нарядов для торжеств. Издание опубликовало материал, посвященный смене приоритетов в выборе цвета свадебных нарядов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В последние сезоны наблюдается рост популярности цветных платьев.
Журналисты Vogue отмечают, что смелые цветовые решения позволяют невестам выразить индивидуальность и добавить торжеству яркости.
Популярность тренда отразилась и на крупных марках: желтые свадебные платья включили в ассортимент Chloe, Christopher Esber, Rotate и Staud. Теперь невесты могут выбрать как винтажные, так и современные модели, соответствующие индивидуальному стилю.
Комментарии0 комментарий(ев)