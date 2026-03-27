Желтые свадебные платья стали главным трендом

Редакторы Vogue выделили неожиданный тренд свадебной моды 2026 года: желтые платья становятся лидерами среди нарядов для торжеств. Издание опубликовало материал, посвященный смене приоритетов в выборе цвета свадебных нарядов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Цветная революция в свадебной моде

В последние сезоны наблюдается рост популярности цветных платьев:

Невесты выбирали розовые, телесные и даже смелые оттенки, включая светло-голубой, красный и черный.

В этом году главенствует желтый цвет, от нежного пастельного до насыщенного солнечного.

Журналисты Vogue отмечают, что смелые цветовые решения позволяют невестам выразить индивидуальность и добавить торжеству яркости.

Истории невест: от винтажного шика до современных коллекций

Рэйчел Кейдан : всегда мечтала о ярком платье для свадьбы на Менорке. Долго искала подходящий вариант, пока не наткнулась на желтое тюлевое платье Ralph Lauren из коллекции 2015 года в онлайн-магазине винтажной одежды класса люкс Shrimpton Couture. «Я просто не могла перестать думать о нем и постоянно проверяла, не продано ли оно», — вспоминает Рэйчел. В итоге платье стало главным нарядом торжества.

Анна ди Марчеллинара: для свадьбы в Неаполе выбрала приталенное макси-платье с оборками пастельно-желтого оттенка.

Желтый цвет в коллекциях модных брендов

Популярность тренда отразилась и на крупных марках: желтые свадебные платья включили в ассортимент Chloe, Christopher Esber, Rotate и Staud. Теперь невесты могут выбрать как винтажные, так и современные модели, соответствующие индивидуальному стилю.