27.03.2026, 08:00

Желтые свадебные платья стали главным трендом

Новости Мира 0 426

Редакторы Vogue выделили неожиданный тренд свадебной моды 2026 года: желтые платья становятся лидерами среди нарядов для торжеств. Издание опубликовало материал, посвященный смене приоритетов в выборе цвета свадебных нарядов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: akdenizpromosyon.com
Цветная революция в свадебной моде

В последние сезоны наблюдается рост популярности цветных платьев:

  • Невесты выбирали розовые, телесные и даже смелые оттенки, включая светло-голубой, красный и черный.
  • В этом году главенствует желтый цвет, от нежного пастельного до насыщенного солнечного.

Журналисты Vogue отмечают, что смелые цветовые решения позволяют невестам выразить индивидуальность и добавить торжеству яркости.

Истории невест: от винтажного шика до современных коллекций

  • Рэйчел Кейдан: всегда мечтала о ярком платье для свадьбы на Менорке. Долго искала подходящий вариант, пока не наткнулась на желтое тюлевое платье Ralph Lauren из коллекции 2015 года в онлайн-магазине винтажной одежды класса люкс Shrimpton Couture. «Я просто не могла перестать думать о нем и постоянно проверяла, не продано ли оно», — вспоминает Рэйчел. В итоге платье стало главным нарядом торжества.
  • Анна ди Марчеллинара: для свадьбы в Неаполе выбрала приталенное макси-платье с оборками пастельно-желтого оттенка.

Желтый цвет в коллекциях модных брендов

Популярность тренда отразилась и на крупных марках: желтые свадебные платья включили в ассортимент Chloe, Christopher Esber, Rotate и Staud. Теперь невесты могут выбрать как винтажные, так и современные модели, соответствующие индивидуальному стилю.

