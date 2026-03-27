18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 09:07

США и Израиль начали сбрасывать на Иран взрывчатку под видом консервов — СМИ

Новости Мира 0 732

Иранское агентство Tasnim сообщает о жертвах среди местных жителей в районе города Шираз на юге страны. Причиной стали мины-ловушки, замаскированные под обычные консервные банки, которые, по информации агентства, были сброшены с самолетов США и Израиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Vahid Salemi
Реакция местных органов безопасности

Сотрудники иранских органов безопасности активно собирают обнаруженные мины и предупреждают граждан:

  • Не подходить к подозрительным предметам.
  • Сообщать о любых находках полиции или другим официальным структурам.

Эти меры направлены на предотвращение новых жертв и снижение угрозы среди мирного населения.

Эскалация конфликта в регионе

Инцидент с минами произошел на фоне обострения военной напряженности между Ираном, Израилем и США. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по военным объектам Израиля в районе Модиин.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, затронула несколько крупных городов страны, включая столицу. Среди целей ударов — резиденция верховного лидера Али Хаменеи, где, по сообщениям, он погиб.

В ответ на атаки Иран использует ракеты и беспилотники против объектов Израиля, американских военных баз и союзников США на Ближнем Востоке.

Риски для гражданских

Ситуация с минами-ловушками подчеркивает высокую опасность для мирного населения и осложняет возможность безопасного передвижения в пострадавших районах. Эксперты отмечают, что такие методы ведения войны создают долгосрочную угрозу для жизни гражданских и инфраструктуры.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь