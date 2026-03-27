США и Израиль начали сбрасывать на Иран взрывчатку под видом консервов — СМИ

Иранское агентство Tasnim сообщает о жертвах среди местных жителей в районе города Шираз на юге страны. Причиной стали мины-ловушки, замаскированные под обычные консервные банки, которые, по информации агентства, были сброшены с самолетов США и Израиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Реакция местных органов безопасности

Сотрудники иранских органов безопасности активно собирают обнаруженные мины и предупреждают граждан:

Не подходить к подозрительным предметам.

Сообщать о любых находках полиции или другим официальным структурам.

Эти меры направлены на предотвращение новых жертв и снижение угрозы среди мирного населения.

Эскалация конфликта в регионе

Инцидент с минами произошел на фоне обострения военной напряженности между Ираном, Израилем и США. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по военным объектам Израиля в районе Модиин.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, затронула несколько крупных городов страны, включая столицу. Среди целей ударов — резиденция верховного лидера Али Хаменеи, где, по сообщениям, он погиб.

В ответ на атаки Иран использует ракеты и беспилотники против объектов Израиля, американских военных баз и союзников США на Ближнем Востоке.

Риски для гражданских

Ситуация с минами-ловушками подчеркивает высокую опасность для мирного населения и осложняет возможность безопасного передвижения в пострадавших районах. Эксперты отмечают, что такие методы ведения войны создают долгосрочную угрозу для жизни гражданских и инфраструктуры.