Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, признанная журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, поделилась с фанатами редким кадром без макияжа. Снимок появился на её странице в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Натуральная красота и стиль

На опубликованном селфи 35-летняя звезда фильма «Битва за битвой» запечатлена в белом халате, с осветленными волосами, позируя естественно, без декоративной косметики. Фотография демонстрирует, что знаменитости тоже могут наслаждаться своей внешностью без фильтров и макияжа.

Воспоминания о Париже

В описании к посту Тейяна отметила, что снимок был сделан во время Недели моды в Париже.

«Все еще думаю об этой поездке. Мы с семьей отлично провели время! Смех, мода, поздние ночи — самые счастливые воспоминания», — поделилась она.

Реакция фанатов

Фолловеры Тейяны активно комментируют снимок, отмечая её естественную красоту и харизму. Многие подписчики выразили восхищение тем, что знаменитость не боится показывать себя без макияжа, подчеркивая, что уверенность в себе важнее всего.