Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.03.2026, 11:19

«Не сдулся»: Александр Збруев раскрыл простой секрет своей энергии в 87 лет

Новости Мира 0 811

Народный артист РСФСР Александр Збруев на премьере спектакля «А. Збруев…», приуроченной к его 88-летию, рассказал о том, как сохраняет физическую форму и бодрость духа. Интервью с актером передал «Пятый канал», сообщает Lada.kz. 

Фото: tass.ru
Збруев подчеркнул, что ключ к поддержанию тонуса — ежедневная зарядка. Регулярные физические упражнения помогают ему «чувствовать тело» и мышцы, а также поддерживать ощущение энергии, необходимой для активной жизни.

Ежедневная зарядка — основа долголетия

Актер отметил, что зарядка стала для него привычкой. По его словам, физическая активность важна для людей любого возраста, поскольку помогает сохранять здоровье и контролировать физическую форму.

«Делать зарядку нужно каждому, это не зависит от возраста», — подчеркнул Збруев.

Роль генетики в поддержании активности

Александр Збруев также отметил, что немаловажное значение имеет наследственность. По его наблюдениям, некоторые люди теряют жизненный тонус уже к 40 годам, в то время как другим удается оставаться энергичными на протяжении многих лет.

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — поделился артист.

Награды и знаковые роли

В феврале 2024 года Збруев был удостоен ордена Александра Невского за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Зрителям он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна» и других, оставивших заметный след в истории советского и российского кино.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
Бедная Саша тоже прикольный фильм
27.03.2026, 11:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь