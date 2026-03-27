«Не сдулся»: Александр Збруев раскрыл простой секрет своей энергии в 87 лет

Народный артист РСФСР Александр Збруев на премьере спектакля «А. Збруев…», приуроченной к его 88-летию, рассказал о том, как сохраняет физическую форму и бодрость духа. Интервью с актером передал «Пятый канал» , сообщает Lada.kz.

Збруев подчеркнул, что ключ к поддержанию тонуса — ежедневная зарядка. Регулярные физические упражнения помогают ему «чувствовать тело» и мышцы, а также поддерживать ощущение энергии, необходимой для активной жизни.

Ежедневная зарядка — основа долголетия

Актер отметил, что зарядка стала для него привычкой. По его словам, физическая активность важна для людей любого возраста, поскольку помогает сохранять здоровье и контролировать физическую форму.

«Делать зарядку нужно каждому, это не зависит от возраста», — подчеркнул Збруев.

Роль генетики в поддержании активности

Александр Збруев также отметил, что немаловажное значение имеет наследственность. По его наблюдениям, некоторые люди теряют жизненный тонус уже к 40 годам, в то время как другим удается оставаться энергичными на протяжении многих лет.

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — поделился артист.

Награды и знаковые роли

В феврале 2024 года Збруев был удостоен ордена Александра Невского за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Зрителям он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна» и других, оставивших заметный след в истории советского и российского кино.