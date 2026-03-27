18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 13:02

Психиатр рассказал, какие болезни оживают с первыми лучами солнца

Новости Мира

Термин «весеннее обострение» давно стал частью массовой культуры — его используют в фильмах, книгах и даже в шутках. Считается, что с приходом весны психиатрические клиники наполняются пациентами, а люди с ментальными особенностями становятся непредсказуемыми. Однако реальная медицинская картина сложнее. Алексей Тер-Исраелян, врач-психиатр, нарколог, д. м. н., эксперт телеканала «Доктор», объясняет, что не все психические расстройства действительно зависят от сезона, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Сезонность обострений: весна не всегда главный фактор

Хотя весна часто связывается с «пиком психических расстройств», исследования показывают, что обострения могут происходить в любое время года. Например, для шизофрении сезонность остаётся дискуссионной: некоторые данные указывают на позднюю осень и зиму как периоды повышенного риска.

«Каждый случай уникален. Состояние пациента зависит от климата, социальных изменений и личных обстоятельств», — отмечает Тер-Исраелян.

Тем не менее весна и другие переходные периоды действительно могут влиять на психическое состояние, особенно при определённых расстройствах.

Какие расстройства действительно «просыпаются» весной

  1. Сезонное аффективное расстройство (САР)
    • Проявляется осенью и зимой из-за сокращения светового дня.
    • Симптомы: усталость, нарушения сна, потеря интереса к жизни.
  2. Биполярное аффективное расстройство (БАР)
    • Депрессивные эпизоды чаще случаются в холодное время года.
    • Весной и летом проявляются маниакальные или гипоманиакальные состояния: повышенная активность и приподнятое настроение.
  3. Тревожные расстройства
    • Прямой сезонной привязки нет, но недостаток света зимой может усиливать тревожность и физические симптомы (учащённое сердцебиение, мышечное напряжение).

Световой день как главный «дирижёр» психики

Удлинение светового дня весной запускает в организме фотопериодизм — естественную реакцию на изменение длины дня.

  • Мелатонин: выработка снижается, что ускоряет физиологические процессы и может нарушать сон.
  • Серотонин, ацетилхолин, глутамат: их уровень повышается, влияя на настроение и энергию.

Почему весна бывает опасной для психики

Весна одновременно дарит энергию и требует адаптации. Люди с особенностями психики могут испытывать:

  • трудности с адаптацией;
  • повышенную тревожность;
  • депрессивные состояния;
  • обострение аллергий и гиповитаминоз, что снижает иммунитет.

Для людей с БАР избыток солнечного света может стать триггером мании: энергия растёт, активность увеличивается, а психика может не справляться с «перегрузкой».

Как распознать ранние признаки обострения

Тер-Исраелян рекомендует обращать внимание на следующие маркеры:

  • Настроение: частые перепады, раздражительность, тревожность, депрессия.
  • Энергия: усталость, потеря интереса к повседневным делам, снижение продуктивности.
  • Сон: бессонница или чрезмерная сонливость, частые пробуждения.
  • Аппетит и вес: резкое увеличение или снижение.
  • Социальная активность: уход в изоляцию, потеря интереса к хобби.
  • Двигательная активность: замедленность или чрезмерная суетливость.

Когда нужна срочная помощь специалиста

Немедленно обращаться к врачу нужно при:

  • мыслях о причинении вреда себе или окружающим;
  • резком ухудшении состояния, мешающем работать или ухаживать за собой;
  • сохраняющихся тревожных симптомах, снижающих качество жизни.

Ранняя помощь позволяет скорректировать гормональный фон и предотвратить тяжелый приступ. Весна должна быть временем обновления, а не борьбы за выживание.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

