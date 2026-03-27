Психиатр рассказал, какие болезни оживают с первыми лучами солнца

Термин «весеннее обострение» давно стал частью массовой культуры — его используют в фильмах, книгах и даже в шутках. Считается, что с приходом весны психиатрические клиники наполняются пациентами, а люди с ментальными особенностями становятся непредсказуемыми. Однако реальная медицинская картина сложнее. Алексей Тер-Исраелян, врач-психиатр, нарколог, д. м. н., эксперт телеканала «Доктор», объясняет, что не все психические расстройства действительно зависят от сезона.

Сезонность обострений: весна не всегда главный фактор

Хотя весна часто связывается с «пиком психических расстройств», исследования показывают, что обострения могут происходить в любое время года. Например, для шизофрении сезонность остаётся дискуссионной: некоторые данные указывают на позднюю осень и зиму как периоды повышенного риска.

«Каждый случай уникален. Состояние пациента зависит от климата, социальных изменений и личных обстоятельств», — отмечает Тер-Исраелян.

Тем не менее весна и другие переходные периоды действительно могут влиять на психическое состояние, особенно при определённых расстройствах.

Какие расстройства действительно «просыпаются» весной

Сезонное аффективное расстройство (САР) Проявляется осенью и зимой из-за сокращения светового дня.

Симптомы: усталость, нарушения сна, потеря интереса к жизни. Биполярное аффективное расстройство (БАР) Депрессивные эпизоды чаще случаются в холодное время года.

Весной и летом проявляются маниакальные или гипоманиакальные состояния: повышенная активность и приподнятое настроение. Тревожные расстройства Прямой сезонной привязки нет, но недостаток света зимой может усиливать тревожность и физические симптомы (учащённое сердцебиение, мышечное напряжение).

Световой день как главный «дирижёр» психики

Удлинение светового дня весной запускает в организме фотопериодизм — естественную реакцию на изменение длины дня.

Мелатонин : выработка снижается, что ускоряет физиологические процессы и может нарушать сон.

: выработка снижается, что ускоряет физиологические процессы и может нарушать сон. Серотонин, ацетилхолин, глутамат: их уровень повышается, влияя на настроение и энергию.

Почему весна бывает опасной для психики

Весна одновременно дарит энергию и требует адаптации. Люди с особенностями психики могут испытывать:

трудности с адаптацией;

повышенную тревожность;

депрессивные состояния;

обострение аллергий и гиповитаминоз, что снижает иммунитет.

Для людей с БАР избыток солнечного света может стать триггером мании: энергия растёт, активность увеличивается, а психика может не справляться с «перегрузкой».

Как распознать ранние признаки обострения

Тер-Исраелян рекомендует обращать внимание на следующие маркеры:

Настроение : частые перепады, раздражительность, тревожность, депрессия.

: частые перепады, раздражительность, тревожность, депрессия. Энергия : усталость, потеря интереса к повседневным делам, снижение продуктивности.

: усталость, потеря интереса к повседневным делам, снижение продуктивности. Сон : бессонница или чрезмерная сонливость, частые пробуждения.

: бессонница или чрезмерная сонливость, частые пробуждения. Аппетит и вес : резкое увеличение или снижение.

: резкое увеличение или снижение. Социальная активность : уход в изоляцию, потеря интереса к хобби.

: уход в изоляцию, потеря интереса к хобби. Двигательная активность: замедленность или чрезмерная суетливость.

Когда нужна срочная помощь специалиста

Немедленно обращаться к врачу нужно при:

мыслях о причинении вреда себе или окружающим;

резком ухудшении состояния, мешающем работать или ухаживать за собой;

сохраняющихся тревожных симптомах, снижающих качество жизни.