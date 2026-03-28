Apple бьет тревогу: владельцам iPhone срочно нужно обновить iOS

Корпорация Apple начала рассылать уведомления владельцам iPhone с устаревшими версиями iOS о зафиксированных хакерских атаках. Пользователей просят немедленно установить обновления для защиты устройств, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Компания Apple направила уведомления на устройства iPhone, работающие под управлением старых версий операционной системы iOS.
Уведомления отображаются на экране блокировки смартфона с заголовком «Критически важное программное обеспечение». В сообщении корпорация информирует о выявленных хакерских атаках на владельцев iPhone, а также о выпущенном обновлении, которое призвано устранить угрозу. Пользователей просят немедленно установить апдейт для защиты своих устройств.
По предоставленной информации, уведомления уже получили владельцы iPhone с iOS 17 и более новыми версиями системы. При нажатии на сообщение пользователи переходят в раздел обновлений на устройстве, где можно запустить установку исправлений.
При этом Apple не раскрывает точные даты проведения атак и другие детали инцидента. Обычно дополнительную информацию компания публикует в специальном бюллетене безопасности на своем официальном сайте.
