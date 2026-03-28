Apple бьет тревогу: владельцам iPhone срочно нужно обновить iOS

Корпорация Apple начала рассылать уведомления владельцам iPhone с устаревшими версиями iOS о зафиксированных хакерских атаках. Пользователей просят немедленно установить обновления для защиты устройств, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Компания Apple направила уведомления на устройства iPhone, работающие под управлением старых версий операционной системы iOS.

Уведомления отображаются на экране блокировки смартфона с заголовком «Критически важное программное обеспечение». В сообщении корпорация информирует о выявленных хакерских атаках на владельцев iPhone, а также о выпущенном обновлении, которое призвано устранить угрозу. Пользователей просят немедленно установить апдейт для защиты своих устройств.

По предоставленной информации, уведомления уже получили владельцы iPhone с iOS 17 и более новыми версиями системы. При нажатии на сообщение пользователи переходят в раздел обновлений на устройстве, где можно запустить установку исправлений.

При этом Apple не раскрывает точные даты проведения атак и другие детали инцидента. Обычно дополнительную информацию компания публикует в специальном бюллетене безопасности на своем официальном сайте.