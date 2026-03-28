Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
28.03.2026, 10:13

Теракт в «Крокусе»: осужденные и потерпевшие подали апелляцию на вердикт суда

Новости Мира

Осужденные за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», их пособники и представители потерпевших обжаловали приговор военного суда. Участники процесса не согласны с решением: одни считают его слишком строгим, другие – слишком мягким, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: © Валерий Шарифулин/ ТАСС
Представители защиты потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором погибли 147 человек, а также исполнители нападения и их пособники подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По ее словам, все 19 осужденных по уголовному делу, их защитники, а также потерпевшие, чьи интересы представляют адвокаты, обжаловали решение суда. Дата рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции будет назначена позже.

Ни одна из сторон процесса не удовлетворена решением суда. Осужденные считают приговор чрезмерно суровым, в то время как потерпевшие и их представители считают его недостаточно строгим. Кроме того, защита потерпевших требует провести комплексную посмертную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в отношении погибших во время трагедии, а также десяти человек, которые находятся в тяжелом состоянии и под наблюдением врачей.

Как сообщил ТАСС другой адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов, если экспертиза установит причинно-следственную связь между действиями осужденных и гибелью пострадавших, ответственность за смерть потерпевших будет возложена на обвиняемых, а сам приговор террористам может быть пересмотрен.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта 2024 года, около 20:00 часов по московскому времени. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем скрылись с места преступления на автомобиле. В результате нападения погибли 147 человек.

