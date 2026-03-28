Эксперт рассказал о шести признаках нехватки воды в организме

Недостаток жидкости в организме отражается на состоянии кожи, уровне энергии и самочувствии, а жажду часто путают с голодом. Эксперты советуют внимательно следить за питьевым режимом и обращать внимание на характерные симптомы обезвоживания, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ру .

Фото: Pixabay

Нехватка воды в организме проявляется не только жаждой, но и изменениями внешнего вида, самочувствия и функционирования организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

Первым и наиболее заметным признаком недостатка жидкости является сухость и тусклый вид кожи. По словам эксперта, кожа быстро реагирует на дефицит влаги, и даже дорогостоящие кремы или процедуры не помогут без достаточного потребления воды. При появлении стянутости, шелушения и сухости рекомендуется увеличить количество выпиваемой жидкости и распределять её равномерно в течение дня, например, по полстакана каждый час.

Второй признак – усталость и низкий уровень энергии. Недостаток воды замедляет обмен веществ, сгущает кровь, из-за чего питательные вещества и кислород поступают к тканям медленнее. Это проявляется в сонливости, снижении концентрации и общем упадке сил, даже при достаточном сне.

Третий симптом – головные боли. Мозг может реагировать на обезвоживание пульсирующей болью. Эксперт советует при регулярных головных болях обратить внимание на режим питья и при необходимости выпить один-два стакана воды.

Четвёртый сигнал – сухость губ. Применение гигиенической помады или питательных масок не принесёт эффекта, если организм испытывает дефицит жидкости. Восстановление водного баланса должно быть первоочередной мерой.

Пятый признак – темный цвет мочи, который является одним из наиболее простых и очевидных маркеров обезвоживания. В норме моча должна быть светло-жёлтой и прозрачной, а её потемнение указывает на явный дефицит воды.

Шестой симптом – слабость и судороги в мышцах, особенно после физической нагрузки. Часто люди пытаются компенсировать это приёмом витаминов или магния, однако первоочередной мерой должна быть достаточная гидратация организма.

По словам Анны Бодровой, взрослому человеку рекомендуется употреблять около 30-35 мл воды на килограмм массы тела в сутки. При этом потребность в жидкости увеличивается при высокой физической активности и жаркой погоде, поэтому важно корректировать питьевой режим в зависимости от условий.