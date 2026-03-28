Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.03.2026, 11:20

Эксперт рассказал о шести признаках нехватки воды в организме

Новости Мира

Недостаток жидкости в организме отражается на состоянии кожи, уровне энергии и самочувствии, а жажду часто путают с голодом. Эксперты советуют внимательно следить за питьевым режимом и обращать внимание на характерные симптомы обезвоживания, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото: Pixabay

Нехватка воды в организме проявляется не только жаждой, но и изменениями внешнего вида, самочувствия и функционирования организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

Первым и наиболее заметным признаком недостатка жидкости является сухость и тусклый вид кожи. По словам эксперта, кожа быстро реагирует на дефицит влаги, и даже дорогостоящие кремы или процедуры не помогут без достаточного потребления воды. При появлении стянутости, шелушения и сухости рекомендуется увеличить количество выпиваемой жидкости и распределять её равномерно в течение дня, например, по полстакана каждый час.

Второй признак – усталость и низкий уровень энергии. Недостаток воды замедляет обмен веществ, сгущает кровь, из-за чего питательные вещества и кислород поступают к тканям медленнее. Это проявляется в сонливости, снижении концентрации и общем упадке сил, даже при достаточном сне.

Третий симптом – головные боли. Мозг может реагировать на обезвоживание пульсирующей болью. Эксперт советует при регулярных головных болях обратить внимание на режим питья и при необходимости выпить один-два стакана воды.

Четвёртый сигнал – сухость губ. Применение гигиенической помады или питательных масок не принесёт эффекта, если организм испытывает дефицит жидкости. Восстановление водного баланса должно быть первоочередной мерой.

Пятый признак – темный цвет мочи, который является одним из наиболее простых и очевидных маркеров обезвоживания. В норме моча должна быть светло-жёлтой и прозрачной, а её потемнение указывает на явный дефицит воды.

Шестой симптом – слабость и судороги в мышцах, особенно после физической нагрузки. Часто люди пытаются компенсировать это приёмом витаминов или магния, однако первоочередной мерой должна быть достаточная гидратация организма.

По словам Анны Бодровой, взрослому человеку рекомендуется употреблять около 30-35 мл воды на килограмм массы тела в сутки. При этом потребность в жидкости увеличивается при высокой физической активности и жаркой погоде, поэтому важно корректировать питьевой режим в зависимости от условий.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь