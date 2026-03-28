Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.03.2026, 12:45

Мужчинам посоветовали избегать слова «кушать»: с чем это связано

Новости Мира 0 464

Слово «кушать» может восприниматься как признак жеманства и подобострастия, особенно в речи мужчин. Об этом заявила профессор филологических наук Мира Бергельсон, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон пояснила, что употребление слова «кушать» в повседневной речи может восприниматься как проявление сюсюканья и жеманства, и особенно нежелательно для мужчин. По её словам, слова «есть» и «кушать» являются синонимами, однако «кушать» имеет определённые стилистические ограничения.

Эксперт отметила, что это слово не рекомендуется использовать в первом лице, например, в выражениях «я кушаю» или «мы кушаем», поскольку оно может создавать впечатление подобострастия. Также оно не подходит для речи мужчин, так как ассоциируется с жеманством и подчеркнутой вежливостью.

В то же время профессор подчеркнула, что слово «кушать» допустимо при обращении к высокопоставленным лицам или при приглашении гостей за стол, где оно выполняет функцию выражения уважения.

Мира Бергельсон напомнила, что писатель Виталий Бианки называл это слово «сюсюкающим», а Константин Чуковский – «лакейским». По её словам, использование слова связано с социальной иерархией и подчёркивает дистанцию между собеседниками, когда нижестоящий обращается к вышестоящему.

При общении с женщинами и детьми иерархическая разница проявляется иначе — от вышестоящего к нижестоящему. Профессор отметила, что в современных условиях, где коммуникация ориентирована на равенство и взаимное уважение, подобные формы считаются нежелательными. Женщины и дети не рассматриваются как нижестоящие участники общения, поэтому использование слова «кушать» в повседневной речи сегодня не соответствует нормам современной коммуникации.

