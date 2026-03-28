Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.03.2026, 14:38

«Марафон желаний» Елены Блиновской выставили на торги

Новости Мира 0 414

Товарные знаки, связанные с проектами Елены Блиновской, выставлены на торги на фоне ее долговых обязательств перед Федеральной налоговой службой и кредиторами. Речь идет сразу о нескольких известных брендах, которые ранее приносили блогеру более миллиарда рублей в год, передает Lada.kz со ссылкой на Mash.

Фото: instagram.com/elena_blinovskaya/
По данным Mash, бренд Blinovskaya, принадлежащий российской блогеру Елене Блиновской, выставлен на торги в связи с долговыми обязательствами перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

По данным источника, 44-летняя блогер до настоящего времени не закрыла кредит на сумму 269 миллионов рублей, а также не погасила задолженность перед ФНС в размере 179 тысяч рублей. Для расчета с долгами, как утверждается, ей предстоит реализовать восемь товарных знаков.

Среди брендов, выставленных на торги, оказались наиболее известные проекты Блиновской – «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений». Именно эти продукты в свое время стали основой ее коммерческого успеха и, по имеющимся данным, приносили ей более миллиарда рублей в год.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. После этого она сначала находилась под домашним арестом, а позднее была переведена в следственный изолятор из-за нарушений условий содержания.

Блиновская была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, легализации (отмывании) денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Следствие и суд установили, что блогер использовала схему дробления бизнеса для занижения доходов, полученных от проекта «Марафон желаний».

Первоначально, в марте 2025 года, ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако позднее, в октябре 2025 года, срок был смягчен до 4,5 лет колонии.

Сообщается, что Блиновская признала вину и частично погасила задолженность, однако значительная сумма долга за ней сохраняется.

