Одна затяжка на всех: чем опасно совместное использование вейпа

Совместное использование вейпа может повысить риск передачи бактерий и некоторых инфекций, особенно при отсутствии регулярной очистки устройства. По словам специалиста, электронные сигареты должны использоваться строго индивидуально, поскольку их мундштук может становиться источником потенциальной эпидемиологической опасности, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

С эпидемиологической точки зрения сам по себе вейп не является прямой причиной туберкулеза, гепатита или других инфекционных заболеваний. Однако использование одного и того же устройства несколькими людьми действительно способно увеличить риск передачи возбудителей болезней. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Александр Калюжин.

По его словам, если вейп или другое электронное устройство для курения передается из рук в руки, на мундштуке неизбежно остаются частицы слюны и индивидуальная микрофлора человека. При отсутствии регулярной очистки на поверхности могут накапливаться бактерии, а также формироваться биопленки. В таких условиях устройство фактически превращается в предмет общего пользования, который может представлять инфекционный риск.

Почему возрастает риск передачи заболеваний

Специалист отметил, что отдельного внимания заслуживает тема туберкулеза. Основным путем передачи этого заболевания остается воздушно-капельный механизм – при кашле, разговоре и длительном нахождении рядом с больным человеком, особенно в закрытом помещении.

При этом передача туберкулеза непосредственно через мундштук не считается типичным способом заражения. Тем не менее совместное использование вейпа в условиях тесного контакта между людьми, по словам врача, создает дополнительные неблагоприятные факторы и не может считаться безопасной практикой с эпидемиологической точки зрения.

Александр Калюжин подчеркнул, что любые электронные устройства для курения должны быть строго индивидуальными.

Как вейпы влияют на полость рта и дыхательные пути

Эксперт также обратил внимание на то, что аэрозоли электронных сигарет могут нарушать естественное состояние полости рта и дыхательных путей. По его словам, их использование способствует сухости слизистых, воспалению и изменению микрофлоры.

На этом фоне могут чаще развиваться кариес, стоматит, воспалительные процессы в деснах, а также хроническое раздражение дыхательных путей.

Есть ли риск передачи гепатита

Отдельно врач прокомментировал вопрос, связанный с гепатитом. Он пояснил, что это заболевание не передается обычным бытовым путем – например, через кашель или разговор.

Однако при наличии кровоточивости десен, трещин на губах или других повреждений слизистой оболочки, а также при использовании одного устройства несколькими людьми, теоретический риск контакта с биологическим материалом может возрастать.