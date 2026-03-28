Как победить бессонницу: советы врача по качественному ночному сну

Многие люди сталкиваются с хронической усталостью и плохим сном, но причины могут быть разными. Врач и эксперт по сну Икрамудин Шамсудинов назвал методы, которые помогают наладить ночной отдых и восстановить энергию, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Причины бессонницы

По данным специалистов, утреннее ощущение разбитости и постоянная усталость часто связаны с низким качеством сна, а не только с нагрузкой на работе. Терапевт и консультант по сну Икрамудин Шамсудинов отметил, что понять источник недомогания можно по реакции организма на отдых: если самочувствие улучшается в выходные или в отпуске – причина, скорее всего, в стрессе. Если же усталость сохраняется даже при спокойном режиме, речь идет о клинической бессоннице – инсомнии, проявляющейся комплексом симптомов.

Вред гаджетов и внешних факторов

Одной из основных причин плохого сна является привычка забирать в кровать смартфоны и другие гаджеты. Помимо техники, негативно сказываются перегрев помещения, шум и несоблюдение комфортной температуры. Для улучшения сна эксперт рекомендует убирать телефоны минимум за час до засыпания, а в спальне обеспечивать тьму, тишину и прохладу.

Режим и качество спальни

Регулярность сна имеет большое значение: одинаковое время засыпания и подъема помогает наладить внутренние биоритмы. Также на качество ночного отдыха влияет матрас и подушка. Руководитель отдела управления продуктом MOON Ангелина Логинова отметила, что подушка должна соответствовать жесткости матраса и индивидуальным особенностям тела. Признаки неподходящей подушки – постоянное подкладывание руки под нее или необходимость складывать её вдвое.

Когда стоит обращаться к врачу

Если нарушения сна наблюдаются три и более раз в неделю на протяжении трех месяцев, это указывает на хроническую инсомнию. В таких случаях не рекомендуется заниматься самолечением – важно обратиться к специалисту для корректной диагностики и подбора методов лечения.