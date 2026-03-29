Онколог назвал повседневные привычки, которые сильнее всего повышают риск рака

Риск развития онкологических заболеваний во многом зависит не только от наследственности, но и от образа жизни человека. Врач-онколог рассказал, какие ежедневные привычки чаще всего создают условия для появления злокачественных опухолей, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

По словам онколога «Скандинавского Центра Здоровья» Сергея Иванова, главными факторами, повышающими риск развития онкологических заболеваний, остаются не только генетическая предрасположенность, но и образ жизни.

По словам специалиста, наиболее значимыми повседневными факторами риска являются курение и употребление алкоголя. Врач пояснил, что табак содержит канцерогенные вещества, которые способны повреждать ДНК и поддерживать хроническое повреждение тканей. Чем дольше человек курит и чем выше частота употребления табака, тем выше вероятность развития злокачественных новообразований.

Отдельное внимание онколог уделил и воздействию алкоголя. По его словам, этиловый спирт может быть связан с повышением риска развития рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы.

Еще одним важным фактором специалист назвал малоподвижный образ жизни. Он отметил, что недостаток физической активности и избыточная масса тела нередко сопровождаются метаболическими и гормональными изменениями, а также хроническим воспалением. Все это, по словам врача, создает благоприятную среду, при которой опухолевые процессы могут развиваться легче.

Кроме того, Сергей Иванов подчеркнул, что риск неблагоприятных изменений особенно возрастает в случаях, когда на организм одновременно воздействуют сразу несколько негативных факторов – курение, алкоголь и лишний вес.