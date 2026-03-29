Онколог назвал повседневные привычки, которые сильнее всего повышают риск рака

Риск развития онкологических заболеваний во многом зависит не только от наследственности, но и от образа жизни человека. Врач-онколог рассказал, какие ежедневные привычки чаще всего создают условия для появления злокачественных опухолей, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
По словам онколога «Скандинавского Центра Здоровья» Сергея Иванова, главными факторами, повышающими риск развития онкологических заболеваний, остаются не только генетическая предрасположенность, но и образ жизни.
По словам специалиста, наиболее значимыми повседневными факторами риска являются курение и употребление алкоголя. Врач пояснил, что табак содержит канцерогенные вещества, которые способны повреждать ДНК и поддерживать хроническое повреждение тканей. Чем дольше человек курит и чем выше частота употребления табака, тем выше вероятность развития злокачественных новообразований.
Отдельное внимание онколог уделил и воздействию алкоголя. По его словам, этиловый спирт может быть связан с повышением риска развития рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы.
Еще одним важным фактором специалист назвал малоподвижный образ жизни. Он отметил, что недостаток физической активности и избыточная масса тела нередко сопровождаются метаболическими и гормональными изменениями, а также хроническим воспалением. Все это, по словам врача, создает благоприятную среду, при которой опухолевые процессы могут развиваться легче.
Кроме того, Сергей Иванов подчеркнул, что риск неблагоприятных изменений особенно возрастает в случаях, когда на организм одновременно воздействуют сразу несколько негативных факторов – курение, алкоголь и лишний вес.
Комментарии0 комментарий(ев)