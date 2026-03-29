В Великобритании рекомендовали ограничить экранное время и ИИ‑сервисы для детей до пяти лет

Правительство Великобритании выпустило новые рекомендации по цифровому поведению для семей с детьми до пяти лет, включая строгие ограничения экранного времени и использование искусственного интеллекта. Особое внимание уделено тому, что детям до двух лет вообще не рекомендуется самостоятельное взаимодействие с экранами, а детям от двух до пяти — ограничивать его одним часом в день. Эти меры введены с целью защитить раннее развитие детей и предотвратить негативное влияние цифровых технологий на здоровье и обучение, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Для детей младше двух лет рекомендовано вообще отказаться от самостоятельного использования цифровых экранов — разрешается только совместное взаимодействие с родителями, например видеозвонки. Для детей от двух до пяти лет предлагается ограничивать экранное время до одного часа в день, при этом рекомендуется избегать быстрого и стимулирующего контента, включая ролики в социальных сетях и интерактивные программы на основе искусственного интеллекта.

Влияние технологий на развитие ребёнка

Новые рекомендации подчёркивают, что чрезмерное использование экранов и самостоятельное взаимодействие с технологиями может негативно сказываться на развитии речи, социальной активности и физической активности детей. Отмечается, что большинство двухлетних детей уже ежедневно пользуются экранами, а четверть родителей детей от трёх до пяти лет испытывают трудности с контролем времени, проведённого ими за гаджетами.

Советы родителям

Родителям рекомендуют смотреть программы вместе с детьми, выбирать спокойный, подходящий по возрасту контент и внедрять экранные паузы во время приёмов пищи и перед сном. Вместо экранов предлагается читать книги, играть и рассказывать истории — активности, которые способствуют развитию речи, общения и физической активности.

Поддержка со стороны государства

Премьер-министр Кеир Стармер отметил, что правительство стремится помочь семьям управлять современной цифровой средой, предлагая «чёткие, здравые рекомендации» для родителей. Государство не оставит семьи один на один с вызовами цифрового воспитания.

Разработка правил и международный контекст

Рекомендации разработаны при участии детского омбудсмена Англии и ведущих специалистов в области детского здоровья. Они подчёркивают, что технологии могут иметь позитивное влияние, но для малышей необходим осторожный подход и постоянный контроль.

Помимо этого, власти обсуждают меры для детей старшего возраста: возможные возрастные ограничения на доступ к социальным сетям, цифровым чат‑ботам и другим онлайн‑сервисам, а также пилотные программы с цифровыми «домашними ограничителями» для контроля поведения подростков.

Цифровые угрозы и роль искусственного интеллекта

Рост числа цифровых угроз для несовершеннолетних и активное внедрение искусственного интеллекта остаются ключевыми вопросами в международном дискурсе по безопасности детей в интернете. Новые правила Великобритании направлены на защиту раннего развития детей и снижение рисков от цифровой среды.