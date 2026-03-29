18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 11:14

В Великобритании рекомендовали ограничить экранное время и ИИ‑сервисы для детей до пяти лет

Новости Мира

Правительство Великобритании выпустило новые рекомендации по цифровому поведению для семей с детьми до пяти лет, включая строгие ограничения экранного времени и использование искусственного интеллекта. Особое внимание уделено тому, что детям до двух лет вообще не рекомендуется самостоятельное взаимодействие с экранами, а детям от двух до пяти — ограничивать его одним часом в день. Эти меры введены с целью защитить раннее развитие детей и предотвратить негативное влияние цифровых технологий на здоровье и обучение, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Для детей младше двух лет рекомендовано вообще отказаться от самостоятельного использования цифровых экранов — разрешается только совместное взаимодействие с родителями, например видеозвонки. Для детей от двух до пяти лет предлагается ограничивать экранное время до одного часа в день, при этом рекомендуется избегать быстрого и стимулирующего контента, включая ролики в социальных сетях и интерактивные программы на основе искусственного интеллекта.

Влияние технологий на развитие ребёнка

Новые рекомендации подчёркивают, что чрезмерное использование экранов и самостоятельное взаимодействие с технологиями может негативно сказываться на развитии речи, социальной активности и физической активности детей. Отмечается, что большинство двухлетних детей уже ежедневно пользуются экранами, а четверть родителей детей от трёх до пяти лет испытывают трудности с контролем времени, проведённого ими за гаджетами.

Советы родителям

Родителям рекомендуют смотреть программы вместе с детьми, выбирать спокойный, подходящий по возрасту контент и внедрять экранные паузы во время приёмов пищи и перед сном. Вместо экранов предлагается читать книги, играть и рассказывать истории — активности, которые способствуют развитию речи, общения и физической активности.

Поддержка со стороны государства

Премьер-министр Кеир Стармер отметил, что правительство стремится помочь семьям управлять современной цифровой средой, предлагая «чёткие, здравые рекомендации» для родителей. Государство не оставит семьи один на один с вызовами цифрового воспитания.

Разработка правил и международный контекст

Рекомендации разработаны при участии детского омбудсмена Англии и ведущих специалистов в области детского здоровья. Они подчёркивают, что технологии могут иметь позитивное влияние, но для малышей необходим осторожный подход и постоянный контроль.

Помимо этого, власти обсуждают меры для детей старшего возраста: возможные возрастные ограничения на доступ к социальным сетям, цифровым чат‑ботам и другим онлайн‑сервисам, а также пилотные программы с цифровыми «домашними ограничителями» для контроля поведения подростков.

Цифровые угрозы и роль искусственного интеллекта

Рост числа цифровых угроз для несовершеннолетних и активное внедрение искусственного интеллекта остаются ключевыми вопросами в международном дискурсе по безопасности детей в интернете. Новые правила Великобритании направлены на защиту раннего развития детей и снижение рисков от цифровой среды.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь