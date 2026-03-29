Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
29.03.2026, 12:35

Способ улучшить вкус пшённой каши: советы нутрициолога

Новости Мира 0 605

Нутрициолог поделилась простой хитростью, как сделать пшёнку более вкусной и ароматной ещё до её приготовления. Правильная подготовка крупы поможет избавиться от горечи и улучшить текстуру блюда. Эти советы особенно актуальны тем, кто хочет готовить пшённую кашу для детей, взрослых и всей семьи, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему пшёнка иногда горчит

Пшёнка — популярная крупа, богатая витаминами группы B, минералами и клетчаткой, но многие сталкиваются с её горчинкой после варки. Специалисты отмечают, что характерный вкус появляется из‑за наличия в крупе порошкообразной оболочки и остатков муки — именно они могут давать неприятные нотки во вкусе.

Как подготовить крупу перед варкой

Эксперт‑нутрициолог советует перед варкой обязательно промывать крупу под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это помогает удалить поверхностную пыль и мелкие частицы, которые усиливают горечь.

Далее рекомендуется крупу замочить на 20–30 минут. Вода размягчает оболочку зёрен и позволяет устранить горькие компоненты. Замачивание также сокращает время варки и делает кашу более воздушной и нежной по структуре.

Добавки и вкусовые компоненты для улучшения вкуса

Чтобы дополнитель­но улучшить вкус пшённой каши, диетолог предлагает использовать натуральные добавки. Это могут быть:

  • щепотка соли, чтобы подчеркнуть вкус,
  • кусочек сливочного масла после варки,
  • мёд или ягоды для сладких вариантов,
  • кусочки фруктов или сухофрукты.

Такие добавки не только улучшают вкус, но и повышают питательную ценность блюда.

Польза пшёнки для здоровья

Пшённая крупа содержит клетчатку, полезные углеводы и витамины группы B, которые способствуют нормализации пищеварения, поддерживают уровень энергии и помогают поддерживать здоровье кожи и волос. Регулярное употребление пшённой каши может быть частью сбалансированной диеты.

По мнению нутрициолога, правильная подготовка крупы и использование простых вкусовых добавок позволяют сделать пшёнку не только полезной, но и вкусной. Такой подход особенно актуален для семейного питания, где важно сочетать пользу с привлекательным вкусом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь