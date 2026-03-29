Способ улучшить вкус пшённой каши: советы нутрициолога

Нутрициолог поделилась простой хитростью, как сделать пшёнку более вкусной и ароматной ещё до её приготовления. Правильная подготовка крупы поможет избавиться от горечи и улучшить текстуру блюда. Эти советы особенно актуальны тем, кто хочет готовить пшённую кашу для детей, взрослых и всей семьи, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Почему пшёнка иногда горчит

Пшёнка — популярная крупа, богатая витаминами группы B, минералами и клетчаткой, но многие сталкиваются с её горчинкой после варки. Специалисты отмечают, что характерный вкус появляется из‑за наличия в крупе порошкообразной оболочки и остатков муки — именно они могут давать неприятные нотки во вкусе.

Как подготовить крупу перед варкой

Эксперт‑нутрициолог советует перед варкой обязательно промывать крупу под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это помогает удалить поверхностную пыль и мелкие частицы, которые усиливают горечь.

Далее рекомендуется крупу замочить на 20–30 минут. Вода размягчает оболочку зёрен и позволяет устранить горькие компоненты. Замачивание также сокращает время варки и делает кашу более воздушной и нежной по структуре.

Добавки и вкусовые компоненты для улучшения вкуса

Чтобы дополнитель­но улучшить вкус пшённой каши, диетолог предлагает использовать натуральные добавки. Это могут быть:

щепотка соли, чтобы подчеркнуть вкус,

кусочек сливочного масла после варки,

мёд или ягоды для сладких вариантов,

кусочки фруктов или сухофрукты.

Такие добавки не только улучшают вкус, но и повышают питательную ценность блюда.

Польза пшёнки для здоровья

Пшённая крупа содержит клетчатку, полезные углеводы и витамины группы B, которые способствуют нормализации пищеварения, поддерживают уровень энергии и помогают поддерживать здоровье кожи и волос. Регулярное употребление пшённой каши может быть частью сбалансированной диеты.

По мнению нутрициолога, правильная подготовка крупы и использование простых вкусовых добавок позволяют сделать пшёнку не только полезной, но и вкусной. Такой подход особенно актуален для семейного питания, где важно сочетать пользу с привлекательным вкусом.