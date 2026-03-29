18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 14:34

Иран впервые в истории уничтожил американский самолёт стоимостью $500 млн

Новости Мира 0 801

Иранские СМИ показали фото разрушенного американского самолёта — это может стать первой боевой потерей такого уровня в современной истории конфликта между двумя странами. Инцидент произошёл после удара по базе в Саудовской Аравии, где, по сообщениям, находился самолёт ВВС США стоимостью около $500 миллионов. Ситуация развивается на фоне широкой военной эскалации в регионе, передаёт   Lada.kz   со ссылкой на  Tengrinews.kz.

Фото: t.me/iribnews
Фото: t.me/iribnews

 

Иранские государственные СМИ опубликовали изображение сильно повреждённого самолёта ВВС США, который, как утверждают представители Тегерана, был уничтожен в ходе боевых действий. По их данным, этот инцидент может стать первой серьёзной потерей американской техники такого класса в текущем конфликте.

Контекст эскалации конфликта

Столкновения между Ираном и вооружёнными силами США, а также их союзниками, продолжаются на протяжении последних недель в различных частях Ближнего Востока. Конфликт уже привёл к многим ударам, потерям техники и обострению ситуации в регионе. Аналитики отмечают, что боевые действия затрагивают не только сухопутные операции, но и воздушное пространство, где используются как пилотируемые, так и беспилотные воздушные аппараты.

Военные потери по обе стороны

Помимо информации о сбитом самолёте, наблюдатели фиксируют и другие случаи боевых потерь в ходе конфликта. В частности, в течение последнего периода США потеряли несколько беспилотников и другой авиационной техники, что становится значительным элементом эскалации. Эта динамика отражает возрастающее напряжение между военными потенциалами двух стран и их союзников.

Реакция и неопределённость

Официальные представители вооружённых сил США на данный момент не комментировали информацию об уничтожении американского самолёта. В подобных ситуациях Соединённые Штаты обычно тщательно проверяют сообщения о потерях техники и публикуют свои официальные оценки после внутреннего анализа.

Экономический и стратегический фон

Конфликт между Ираном и США оказывает влияние не только на военные действия, но и на глобальные рынки, включая энергетический сектор. Повышенная напряжённость в Персидском заливе, где проходят значительные потоки нефти, часто отражается на динамике цен на энергоносители и восприятии безопасности международных поставок.

Что дальше

Ситуация остаётся крайне нестабильной: стороны продолжают обмениваться ударами, а каждое заявление о потерях техники или обострении боевых действий добавляет неопределённости. Международные аналитики следят за развитием событий, поскольку эскалация конфликта может иметь серьёзные региональные и глобальные последствия.

13
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь