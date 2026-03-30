Женщина съела мороженое с гвоздями, стала бесплодной и получила $14 млн

Женщина в США получила крупную компенсацию после того, как съела мороженое, содержащее металлические предметы, что привело к серьезным травмам и бесплодию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

Инцидент в автокассе Bruster’s Ice Cream

Событие произошло 11 сентября 2018 года в городе Палм-Бей, штат Флорида. Пострадавшая купила мороженое со вкусом сливочного ореха пекан в автокассе сети Bruster's Ice Cream. Уже после первого кусочка она почувствовала сильную боль и застревание чего-то в горле.

В больнице выяснилось, что женщина проглотила металлический гвоздь. Судебный иск утверждал, что в десерте находились не только гвозди, но и мелкие металлические осколки, что создаёт прямую угрозу здоровью покупателей.

Последствия для здоровья и жизни

В результате инцидента женщина получила тяжёлые травмы головы, шеи, конечностей и нервной системы. Также появились значительные шрамы, а самое трагичное — она лишилась способности иметь детей.

Пострадавшая и её супруг отметили, что этот случай полностью изменил их планы на расширение семьи. Кроме того, женщина столкнулась с высокими медицинскими расходами и потерей дохода, что усугубило финансовое давление на семью.

Судебная компенсация и выводы экспертов

Производственное оборудование в магазине оказалось неисправным, что стало причиной попадания металлических предметов в мороженое. Изначально семья требовала минимальную сумму компенсации, однако присяжные учли масштаб и тяжесть травм, присудив женщине $14 млн.

Независимые эксперты отметили, что сумма могла бы быть ещё выше, поскольку дела, связанные с потерей репродуктивного здоровья, оцениваются в суде крайне дорого.