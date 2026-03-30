Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
30.03.2026, 07:42

Тамара Глоба рассказала, что ждать каждому знаку Зодиака в апреле-2026

Новости Мира 0 709

Согласно прогнозу известной астрологини Тамары Глобы, апрель 2026 года обещает быть месяцем перемен, новых перспектив и возможности улучшить материальное положение. Эксперт отмечает, что привычный уклад жизни многих людей окажется под вопросом, а для достижения успеха потребуется умение совмещать экономию с активными действиями и поиском новых источников дохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Овны: время вашего триумфа

Апрель для Овнов станет периодом возможностей и карьерного подъема. Первая половина месяца обещает неожиданные подарки и поддержку со стороны близких, а вторая — активизацию интеллектуальной и творческой сферы. Важно заранее подготовиться к новым проектам, продумывать стратегии и сосредоточиться на долгосрочных целях, чтобы извлечь максимальную пользу из этого периода.

Тельцы: новые знакомства и доходы

Для Тельцов апрель откроет двери к новым связям и важным знакомствам, которые способны изменить как личную жизнь, так и карьеру. Первая половина месяца будет насыщена встречами с интересными людьми и планированием совместных проектов. В конце месяца возможно появление дополнительных источников дохода, особенно связанных с женским окружением или советами наставниц.

Близнецы: осторожность и важные решения

Апрель для Близнецов обещает интересные перспективы, однако первая половина месяца потребует внимательности и осторожности в реализации планов. Идеи и цели развиваются гармонично, но конец месяца принесет неожиданный поворот, который может изменить привычный ход событий и заставить пересмотреть долгосрочные стратегии.

Раки: успех через дальние связи

Ракам предстоит месяц важных событий, связанных с дальними поездками, обучением или сотрудничеством с партнерами из других городов и стран. Этот период благоприятен для развития профессиональных проектов и расширения кругозора. Усилия последних месяцев принесут свои плоды, а успех ждет во многих сферах одновременно.

Львы: новые горизонты и доходы

Львам апрель откроет перспективы реализации долгосрочных планов. Первая половина месяца будет благоприятна для новых проектов и заработка, однако во второй половине возможны корректировки и неожиданные изменения. Важно сохранять гибкость и внимательно следить за событиями, чтобы не упустить выгодные возможности.

Девы: поддержка друзей и успехи в делах

Для Дев апрель — двойственный месяц. Он потребует внимания к семейным и родственным вопросам, но также откроет возможность для борьбы с конкурентами и продвижения собственных идей. Поддержка друзей и партнеров издалека окажется ключевой для успеха, а любовь и финансовый рост будут идти рука об руку.

Весы: кризис и новые возможности

Весам предстоит обратить внимание на вопросы службы и работы, особенно в первой половине месяца, когда возможны задержки выплат и кризисные ситуации. Однако конец апреля откроет новые перспективы и долгосрочные возможности, способные изменить карьеру и финансовое положение.

Скорпионы: радость в работе и личной жизни

Скорпионам апрель принесет внимание к близким и любимым, а также успех в творчестве, спорте и физической активности. Работа станет источником радости, а поддержка партнеров и друзей позволит реализовать важные проекты.

Стрельцы: домашние перемены и целевые доходы

Для Стрельцов апрель станет временем перестройки домашних и дачных дел. В конце месяца важно быть внимательными к отношениям с близкими и коллегами, так как возможны изменения как в личной, так и в профессиональной сфере. Прибыль будет, но она потребует целевого использования и разумных вложений.

Козероги: строительство и внезапные знакомства

Первая половина апреля у Козерогов пройдет под знаком активной деятельности, строительства и перестройки. Важно проявлять осторожность с имуществом и не попадаться на уловки мошенников. Конец месяца принесет перемены в профессиональной сфере и возможность любовного знакомства, способного изменить жизнь.

Водолеи: финансы и новые отношения

Апрель для Водолеев — время вопросов имущества и финансовой активности. Во второй половине месяца будут заключаться важные договоры, а новые знакомства откроют возможности для любовных отношений или расширения семьи. Этот период может стать переломным в личной жизни.

Рыбы: новые увлечения и успехи во всем

Рыбам апрель принесет новые встречи, поездки, выступления и интересные увлечения. Внимание стоит уделить спортивным и творческим активностям. Период обещает удачу во многих сферах и открывает перспективы для новых проектов и личного роста.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь