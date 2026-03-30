Новый препарат от диабета убивает сахар и лишний вес быстрее известных лекарств

Экспериментальный медикамент UBT251, разработанный совместно датской компанией Novo Nordisk и китайской United Laboratories International Holdings , показал впечатляющие результаты в клинических испытаниях среди пациентов с диабетом второго типа в Китае, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: depositphotos.com

Рекордное снижение сахара в крови и веса

В исследовании участвовали 211 взрослых пациентов с диабетом второго типа, ранее контролировавших болезнь диетой, физической активностью или метформином. Участники получали UBT251 в разных дозировках, семаглутид или плацебо один раз в неделю на протяжении 24 недель.

Результаты оказались заметно лучше, чем у существующих препаратов:

Снижение уровня долгосрочного сахара в крови (HbA1c) UBT251 — до 2,16% Семаглутид — 1,77% Плацебо — 0,66%

Снижение массы тела UBT251 — до 9,8% Семаглутид — 4,8% Плацебо — 1,4%



Помимо этого, пациенты, принимавшие новый препарат, отметили уменьшение объема талии, улучшение артериального давления и нормализацию уровня жиров в крови. Профиль безопасности UBT251 сопоставим с другими лекарствами этого класса.

Международные перспективы

Исполнительный вице-президент и глава R&D Novo Nordisk Мартин Хольст Ланге заявил, что компания удовлетворена результатами и планирует запуск крупного международного исследования второй фазы для пациентов с диабетом второго типа во второй половине 2026 года.

Дополнительно уже проводится международное исследование с участием около 330 человек с избыточным весом или ожирением, результаты которого ожидаются в 2027 году.

Предупреждения о рисках существующих препаратов

Ранее органы здравоохранения Великобритании и Бразилии предупредили о возможном развитии острого панкреатита у пациентов, принимающих популярные препараты на основе семаглутида и лираглутида (Ozempic, Wegovy, Saxenda). Новый препарат UBT251 может предложить пациентам альтернативу с более высокой эффективностью и сопоставимой безопасностью.