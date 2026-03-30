18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 08:18

Новый препарат от диабета убивает сахар и лишний вес быстрее известных лекарств

Новости Мира 0 611

Экспериментальный медикамент UBT251, разработанный совместно датской компанией Novo Nordisk и китайской United Laboratories International Holdings, показал впечатляющие результаты в клинических испытаниях среди пациентов с диабетом второго типа в Китае, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Рекордное снижение сахара в крови и веса

В исследовании участвовали 211 взрослых пациентов с диабетом второго типа, ранее контролировавших болезнь диетой, физической активностью или метформином. Участники получали UBT251 в разных дозировках, семаглутид или плацебо один раз в неделю на протяжении 24 недель.

Результаты оказались заметно лучше, чем у существующих препаратов:

  • Снижение уровня долгосрочного сахара в крови (HbA1c)
    • UBT251 — до 2,16%
    • Семаглутид — 1,77%
    • Плацебо — 0,66%
  • Снижение массы тела
    • UBT251 — до 9,8%
    • Семаглутид — 4,8%
    • Плацебо — 1,4%

Помимо этого, пациенты, принимавшие новый препарат, отметили уменьшение объема талии, улучшение артериального давления и нормализацию уровня жиров в крови. Профиль безопасности UBT251 сопоставим с другими лекарствами этого класса.

Международные перспективы

Исполнительный вице-президент и глава R&D Novo Nordisk Мартин Хольст Ланге заявил, что компания удовлетворена результатами и планирует запуск крупного международного исследования второй фазы для пациентов с диабетом второго типа во второй половине 2026 года.

Дополнительно уже проводится международное исследование с участием около 330 человек с избыточным весом или ожирением, результаты которого ожидаются в 2027 году.

Предупреждения о рисках существующих препаратов

Ранее органы здравоохранения Великобритании и Бразилии предупредили о возможном развитии острого панкреатита у пациентов, принимающих популярные препараты на основе семаглутида и лираглутида (Ozempic, Wegovy, Saxenda). Новый препарат UBT251 может предложить пациентам альтернативу с более высокой эффективностью и сопоставимой безопасностью.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь