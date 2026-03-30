«Глупые люди»: Трамп решил забрать нефть у Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил о своём желании «забрать нефть Ирана». По словам лидера США, такой шаг кажется ему самым привлекательным, несмотря на критику внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Честно говоря, мне больше всего нравится забрать иранскую нефть, но некоторые глупые люди в США спрашивают: „Зачем вы это делаете?“ — сказал Трамп, добавив, что они просто «глупые».
Президент не исключил возможность захвата острова Харк, который является ключевым центром экспорта нефти Ирана в северной части Персидского залива. По мнению Трампа, иранские силы на острове не способны дать серьёзное сопротивление, и США могли бы «очень легко» взять его под контроль.
Глава Белого дома также отметил, что американские войска уже уничтожили около 13 000 целей в регионе, при этом остаётся ещё около 3 тысяч объектов. Ранее Трамп утверждал, что США «опережают график» по действиям против Исламской Республики на несколько недель, а флот, военно-воздушные силы и значительная часть ракетного арсенала Ирана уже выведены из строя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность возможными последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Представитель Кремля подчеркнул, что долгосрочные последствия происходящего пока трудно предсказать, а ситуация может угрожать безопасности всего мира.
Ранее американские власти заявляли, что переброска морской пехоты на Ближний Восток может привести к последствиям, сравнимым с «новым Вьетнамом», что усиливает напряжённость в регионе и вызывает международную обеспокоенность.
Комментарии0 комментарий(ев)