18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.04.2026, 18:17

Названы самые опасные привычки, которые могут лишить зрения

Новости Мира

Бытовые привычки, кажущиеся безобидными, на самом деле могут привести к тяжелым заболеваниям глаз и снижению зрения. Об этом рассказал офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов в интервью «Газете.Ru», передает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Контактные линзы: не украшение, а медицинское изделие

Одна из главных причин серьезных глазных проблем — контактные линзы.

  • Сон в линзах сокращает поступление кислорода к роговице, что ускоряет воспалительные процессы.
  • Контакт с водой (душ, бассейн, умывание) повышает риск занести микробы, включая опасную акантамебную инфекцию.
  • Неправильная гигиена — грязные руки или промывание линз крановой водой — также опасны.

Если после сна в линзах возникает боль, резь или светобоязнь, следует временно перейти на очки и обратиться к специалисту.

Опасность тереть глаза

Регулярное трение глаз руками может привести к:

  • царапинам на роговице;
  • переносу бактерий глубже;
  • кератоконусу — истончению и выпячиванию роговицы, ухудшающему зрение.

При зуде, вызванном аллергией или сухостью, лучше использовать специальные капли, а не тереть глаза.

Риск самолечения

Многие пытаются убрать красноту с помощью:

  • сосудосуживающих капель;
  • стероидных мазей без назначения врача;
  • средств «из аптечки».

Эти меры временно улучшают видимость, но не лечат причину. Длительное применение может вызвать сухость слизистой, повышение внутриглазного давления и привести к глаукоме или катаракте. Баширов подчеркивает: «Самолечение стероидными каплями — это игра в рулетку».

Бытовые травмы глаз

Повседневные ситуации тоже несут опасность:

  • работа с инструментами, металлом или стеклом без защитных очков;
  • запуск фейерверков;
  • использование бытовой химии.

Любое попадание инородного тела в глаз требует срочного обращения к врачу, даже если боль кажется терпимой.

Менее очевидные враги зрения

  • Ультрафиолет — опасен круглый год. Снег зимой отражает свет, усиливая воздействие на глаза. Очки с маркировкой UV400 защищают от фотокератита и катаракты.
  • Курение ухудшает кровоснабжение сетчатки и повышает риск возрастной макулярной дегенерации.
  • Диабет может незаметно повреждать сетчатку, снижая зрение резко и внезапно. Плановые осмотры необходимы для раннего выявления изменений.

Как сохранить зрение

Искандер Баширов напоминает: «Глаза — орган хрупкий. Соблюдение гигиены, отказ от вредных привычек, защита от ультрафиолета и регулярные проверки — простой путь сохранить зрение на долгие годы».

4
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь