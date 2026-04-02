Названы самые опасные привычки, которые могут лишить зрения

Бытовые привычки, кажущиеся безобидными, на самом деле могут привести к тяжелым заболеваниям глаз и снижению зрения. Об этом рассказал офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов в интервью «Газете.Ru», передает Lada.kz.
Одна из главных причин серьезных глазных проблем — контактные линзы.
Если после сна в линзах возникает боль, резь или светобоязнь, следует временно перейти на очки и обратиться к специалисту.
Регулярное трение глаз руками может привести к:
При зуде, вызванном аллергией или сухостью, лучше использовать специальные капли, а не тереть глаза.
Многие пытаются убрать красноту с помощью:
Эти меры временно улучшают видимость, но не лечат причину. Длительное применение может вызвать сухость слизистой, повышение внутриглазного давления и привести к глаукоме или катаракте. Баширов подчеркивает: «Самолечение стероидными каплями — это игра в рулетку».
Повседневные ситуации тоже несут опасность:
Любое попадание инородного тела в глаз требует срочного обращения к врачу, даже если боль кажется терпимой.
Искандер Баширов напоминает: «Глаза — орган хрупкий. Соблюдение гигиены, отказ от вредных привычек, защита от ультрафиолета и регулярные проверки — простой путь сохранить зрение на долгие годы».
Комментарии0 комментарий(ев)