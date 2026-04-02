Названы самые опасные привычки, которые могут лишить зрения

Бытовые привычки, кажущиеся безобидными, на самом деле могут привести к тяжелым заболеваниям глаз и снижению зрения. Об этом рассказал офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов в интервью «Газете.Ru» , передает Lada.kz.

Контактные линзы: не украшение, а медицинское изделие

Одна из главных причин серьезных глазных проблем — контактные линзы.

Сон в линзах сокращает поступление кислорода к роговице, что ускоряет воспалительные процессы.

Контакт с водой (душ, бассейн, умывание) повышает риск занести микробы, включая опасную акантамебную инфекцию.

Неправильная гигиена — грязные руки или промывание линз крановой водой — также опасны.

Если после сна в линзах возникает боль, резь или светобоязнь, следует временно перейти на очки и обратиться к специалисту.

Опасность тереть глаза

Регулярное трение глаз руками может привести к:

царапинам на роговице;

переносу бактерий глубже;

кератоконусу — истончению и выпячиванию роговицы, ухудшающему зрение.

При зуде, вызванном аллергией или сухостью, лучше использовать специальные капли, а не тереть глаза.

Риск самолечения

Многие пытаются убрать красноту с помощью:

сосудосуживающих капель;

стероидных мазей без назначения врача;

средств «из аптечки».

Эти меры временно улучшают видимость, но не лечат причину. Длительное применение может вызвать сухость слизистой, повышение внутриглазного давления и привести к глаукоме или катаракте. Баширов подчеркивает: «Самолечение стероидными каплями — это игра в рулетку».

Бытовые травмы глаз

Повседневные ситуации тоже несут опасность:

работа с инструментами, металлом или стеклом без защитных очков;

запуск фейерверков;

использование бытовой химии.

Любое попадание инородного тела в глаз требует срочного обращения к врачу, даже если боль кажется терпимой.

Менее очевидные враги зрения

Ультрафиолет — опасен круглый год. Снег зимой отражает свет, усиливая воздействие на глаза. Очки с маркировкой UV400 защищают от фотокератита и катаракты.

Курение ухудшает кровоснабжение сетчатки и повышает риск возрастной макулярной дегенерации.

Диабет может незаметно повреждать сетчатку, снижая зрение резко и внезапно. Плановые осмотры необходимы для раннего выявления изменений.

Как сохранить зрение

Искандер Баширов напоминает: «Глаза — орган хрупкий. Соблюдение гигиены, отказ от вредных привычек, защита от ультрафиолета и регулярные проверки — простой путь сохранить зрение на долгие годы».