Отцу и сыну запретили сдавать сперму после того, как они стали отцами более 600 детей

В провинции Квебек Высший суд вынес уникальное решение: Филипп Норман и его сын Доминик Сеелос больше не смогут быть донорами спермы. Причина — оба стали биологическими отцами более чем 600 детей, что нарушает законодательство о репродуктивной медицине, сообщает Lada.kz со ссылкой на People .

Иск против доноров: обман и нарушение закона

Иск против Нормана и Сеелоса подала женщина, которая воспользовалась их спермой для зачатия ребенка в обход официальных клиник репродуктивной медицины. Она утверждала, что оба донора предоставили ложные сведения о числе уже зачатых детей и обещали ограничить количество семей, которым будут помогать.

Согласно данным расследования, проведенного женщиной, Филипп Норман является биологическим отцом 162 детей, а Доминик Сеелос — 451 ребенка.

Последствия для репродуктивной медицины

Судья навсегда запретил отцу и сыну сдавать сперму третьим лицам и контактировать с получателями. Решение мотивировано высоким риском инбридинга (кровного родства) среди потомков, что может привести к генетическим проблемам у детей.

Норман и Сеелос так и не признали вину, однако суд счел доказательства убедительными и вынес строгие меры, направленные на защиту будущих детей и соблюдение законов о донорстве.

Контекст и законодательство

В Канаде законодательство строго регулирует донорство спермы и яиц через клиники репродуктивной медицины. Ограничения направлены на предотвращение рисков для здоровья детей, включая генетические заболевания, а также на защиту прав родителей и доноров.

Случай с Норманом и Сеелосом стал редким примером, когда доноры намеренно обходили систему, что привело к судебному вмешательству и публичному обсуждению безопасности репродуктивных технологий.