03.04.2026, 06:45

Молдова официально выходит из СНГ: парламент принял окончательное решение

Новости Мира

Парламент Молдовы во втором чтении поддержал денонсацию ключевых соглашений, определяющих участие страны в СНГ. Документ направят на подпись президенту Майе Санду, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: blizko.by
Парламент утвердил выход из СНГ

Парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе страны из Содружества Независимых Государств. Во втором, окончательном чтении депутаты поддержали законопроект о денонсации трех базовых соглашений, которые определяли участие республики в СНГ.

За инициативу проголосовали 60 из 101 депутата. Поддержку документу оказали представители правящей партии «Действие и солидарность», а также часть других парламентариев. Против выступили депутаты от оппозиционных партий коммунистов и социалистов.

Таким образом, Кишинев сделал еще один шаг в сторону окончательного пересмотра своего участия в структурах постсоветского пространства.

Документ направят президенту

Следующим этапом станет подписание закона президентом Молдовы Майей Санду. После этого решение вступит в силу в установленном порядке.

Процесс выхода Молдовы из СНГ был официально запущен еще в январе этого года. Тогда инициативу одобрило правительство страны, после чего документ был передан в парламент для рассмотрения.

Принятие законопроекта в окончательном чтении означает, что власти Молдовы последовательно реализуют ранее заявленный политический курс на дистанцирование от механизмов СНГ.

Не все соглашения будут расторгнуты

Несмотря на политическое решение о выходе из Содружества, Кишинев не намерен автоматически отказываться от всех договоренностей, заключенных в рамках СНГ.

Ранее глава МИД Молдовы Михай Попшой подчеркивал, что страна сохранит те соглашения, которые представляют практическую ценность для экономики или непосредственно важны для граждан. Речь идет о договоренностях, которые могут продолжить действовать, если они не вступают в противоречие с курсом Молдовы на европейскую интеграцию.

Иными словами, власти страны делают ставку на выборочный подход: политическая дистанция от СНГ будет сочетаться с сохранением отдельных полезных механизмов сотрудничества.

Курс на разрыв с СНГ начался после выборов 2020 года

Отношение официального Кишинева к СНГ заметно изменилось после президентских выборов 2020 года, по итогам которых Майя Санду пришла к власти и объявила приоритетом внешней политики интеграцию в Европейский союз.

С этого момента руководство страны постепенно стало отказываться от активного участия в мероприятиях Содружества. В частности, Майя Санду не принимала участия в саммитах СНГ, демонстрируя изменение внешнеполитического курса Молдовы.

Позже этот подход получил и институциональное оформление. Уже в феврале 2023 года молдавское правительство заявляло о намерении денонсировать более 120 из 282 соглашений, подписанных в рамках СНГ. При этом власти подчеркивали, что сохранят только те документы, которые действительно отвечают интересам государства и граждан.

Оппозиция предупреждает о последствиях

Решение о выходе из СНГ вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин назвал этот шаг «трагедией для страны» и предупредил о возможных негативных последствиях для молдавской экономики.

Схожую позицию ранее высказывал и бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он критиковал действия действующей власти, утверждая, что курс Майи Санду на разрыв с Россией и СНГ противоречит интересам значительной части населения.

Таким образом, вопрос о выходе из СНГ остается в Молдове не только внешнеполитическим, но и внутренне политически чувствительным.

Что означает это решение

Фактически решение парламента закрепляет новый геополитический курс Молдовы, ориентированный на ЕС и сокращение зависимости от постсоветских институтов.

При этом власти страны стараются сохранить прагматичный подход: политическое дистанцирование от СНГ не означает немедленного отказа от всех форм взаимодействия. В Кишиневе дают понять, что сотрудничество возможно только в тех сферах, где оно отвечает национальным интересам и не мешает европейскому вектору страны.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Ждут их в Европе. Там своих не знают как прокормить и работу дать. Постоянные забастовки. Хотят сохранить только нужное им сотрудничество, а РФ оно нужно будет? Не спросили?
03.04.2026, 06:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

