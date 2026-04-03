Как Майкл Джордан удерживает звание самого состоятельного атлета на пенсии

Майкл Джордан, завершивший карьеру более 20 лет назад, продолжает оставаться самым богатым атлетом мира с капиталом $4,5 млрд, обгоняя ближайших конкурентов в два раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sportico.

Миллиарды на пенсии: как Джордан удерживает титул

Легенда НБА демонстрирует феномен долгосрочного успеха: выстроенный десятилетиями личный бренд приносит больше дохода, чем самые дорогие контракты действующих спортсменов.

По данным портала Sportico, совокупный доход Джордана составляет $3,28 млрд, что с учетом инфляции эквивалентно $4,5 млрд. Даже самые высокооплачиваемые современные атлеты, такие как Криштиану Роналду и Тайгер Вудс, отстают почти в два раза.

Магия роялти и инвестиционный портфель

Главным источником дохода Джордана остаются роялти от бренда Nike. В 2025 финансовом году выручка линии Jordan достигла $7,3 млрд, а сам спортсмен получил около $275 млн — больше, чем годовой доход Криштиану Роналду ($260 млн).

Кроме того, Джордан удачно инвестировал:

Продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд, оставив миноритарную долю;

Владеет командой NASCAR 23XI Racing;

Инвестирует в бренд текилы Cincoro и технологические компании Sportradar и DraftKings.

Кто пытается догнать легенду?

Ближайший конкурент Джордана — гольфист Тайгер Вудс с совокупным доходом $2,88 млрд. Несмотря на травмы и скандалы, Вудс остается самым успешным коммерчески представителем индивидуальных видов спорта.

Активно наступает Криштиану Роналду, чей доход достиг $2,52 млрд с учетом инфляции.

Бизнес-модели других звезд

Уход с поля не означает конец доходов:

Дэвид Бекхэм ($1,68 млрд) через холдинг DRJB заработал $90 млн, включая пятилетний контракт с Bank of America;

($1,68 млрд) через холдинг DRJB заработал $90 млн, включая пятилетний контракт с Bank of America; Роджер Федерер ($1,67 млрд) удерживает 11 спонсорских контрактов, включая Rolex и Uniqlo, приносящих до $30 млн ежегодно;

($1,67 млрд) удерживает 11 спонсорских контрактов, включая Rolex и Uniqlo, приносящих до $30 млн ежегодно; Том Брэди ($890 млн) после НФЛ работает аналитиком на Fox Sports по 10-летнему контракту на $375 млн — больше, чем за всю карьеру игрока.

Женский капитал и казахстанский тренд

Единственная женщина в топ-50 мирового рейтинга — Серена Уильямс ($630 млн), инвестирующая через фонд Serena Ventures.

В Казахстане же лидерство среди спортсменов принадлежит женщине: Елена Рыбакина с доходом $12,6 млн (из них $8,6 млн — призовые, $4 млн — спонсорские контракты), половину заработка она получила за победу на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Топ-10 богатейших атлетов всех времен (по версии Sportico)