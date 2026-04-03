Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
03.04.2026, 07:37

Как Майкл Джордан удерживает звание самого состоятельного атлета на пенсии

Новости Мира

Майкл Джордан, завершивший карьеру более 20 лет назад, продолжает оставаться самым богатым атлетом мира с капиталом $4,5 млрд, обгоняя ближайших конкурентов в два раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sportico.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Миллиарды на пенсии: как Джордан удерживает титул

Легенда НБА демонстрирует феномен долгосрочного успеха: выстроенный десятилетиями личный бренд приносит больше дохода, чем самые дорогие контракты действующих спортсменов.

По данным портала Sportico, совокупный доход Джордана составляет $3,28 млрд, что с учетом инфляции эквивалентно $4,5 млрд. Даже самые высокооплачиваемые современные атлеты, такие как Криштиану Роналду и Тайгер Вудс, отстают почти в два раза.

Магия роялти и инвестиционный портфель

Главным источником дохода Джордана остаются роялти от бренда Nike. В 2025 финансовом году выручка линии Jordan достигла $7,3 млрд, а сам спортсмен получил около $275 млн — больше, чем годовой доход Криштиану Роналду ($260 млн).

Кроме того, Джордан удачно инвестировал:

  • Продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд, оставив миноритарную долю;
  • Владеет командой NASCAR 23XI Racing;
  • Инвестирует в бренд текилы Cincoro и технологические компании Sportradar и DraftKings.

Кто пытается догнать легенду?

Ближайший конкурент Джордана — гольфист Тайгер Вудс с совокупным доходом $2,88 млрд. Несмотря на травмы и скандалы, Вудс остается самым успешным коммерчески представителем индивидуальных видов спорта.

Активно наступает Криштиану Роналду, чей доход достиг $2,52 млрд с учетом инфляции.

Бизнес-модели других звезд

Уход с поля не означает конец доходов:

  • Дэвид Бекхэм ($1,68 млрд) через холдинг DRJB заработал $90 млн, включая пятилетний контракт с Bank of America;
  • Роджер Федерер ($1,67 млрд) удерживает 11 спонсорских контрактов, включая Rolex и Uniqlo, приносящих до $30 млн ежегодно;
  • Том Брэди ($890 млн) после НФЛ работает аналитиком на Fox Sports по 10-летнему контракту на $375 млн — больше, чем за всю карьеру игрока.

Женский капитал и казахстанский тренд

Единственная женщина в топ-50 мирового рейтинга — Серена Уильямс ($630 млн), инвестирующая через фонд Serena Ventures.

В Казахстане же лидерство среди спортсменов принадлежит женщине: Елена Рыбакина с доходом $12,6 млн (из них $8,6 млн — призовые, $4 млн — спонсорские контракты), половину заработка она получила за победу на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Топ-10 богатейших атлетов всех времен (по версии Sportico)

  1. Майкл Джордан (баскетбол) — $4,5 млрд
  2. Тайгер Вудс (гольф) — $2,88 млрд
  3. Криштиану Роналду (футбол) — $2,52 млрд
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $2,03 млрд
  5. Лионель Месси (футбол) — $1,99 млрд
  6. Арнольд Палмер (гольф) — $1,85 млрд
  7. Джек Никлас (гольф) — $1,83 млрд
  8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $1,68 млрд
  9. Роджер Федерер (теннис) — $1,67 млрд
  10. Флойд Мейвезер (бокс) — $1,57 млрд
