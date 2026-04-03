Как Майкл Джордан удерживает звание самого состоятельного атлета на пенсии

Майкл Джордан, завершивший карьеру более 20 лет назад, продолжает оставаться самым богатым атлетом мира с капиталом $4,5 млрд, обгоняя ближайших конкурентов в два раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sportico.
Легенда НБА демонстрирует феномен долгосрочного успеха: выстроенный десятилетиями личный бренд приносит больше дохода, чем самые дорогие контракты действующих спортсменов.
По данным портала Sportico, совокупный доход Джордана составляет $3,28 млрд, что с учетом инфляции эквивалентно $4,5 млрд. Даже самые высокооплачиваемые современные атлеты, такие как Криштиану Роналду и Тайгер Вудс, отстают почти в два раза.
Главным источником дохода Джордана остаются роялти от бренда Nike. В 2025 финансовом году выручка линии Jordan достигла $7,3 млрд, а сам спортсмен получил около $275 млн — больше, чем годовой доход Криштиану Роналду ($260 млн).
Кроме того, Джордан удачно инвестировал:
Ближайший конкурент Джордана — гольфист Тайгер Вудс с совокупным доходом $2,88 млрд. Несмотря на травмы и скандалы, Вудс остается самым успешным коммерчески представителем индивидуальных видов спорта.
Активно наступает Криштиану Роналду, чей доход достиг $2,52 млрд с учетом инфляции.
Уход с поля не означает конец доходов:
Единственная женщина в топ-50 мирового рейтинга — Серена Уильямс ($630 млн), инвестирующая через фонд Serena Ventures.
В Казахстане же лидерство среди спортсменов принадлежит женщине: Елена Рыбакина с доходом $12,6 млн (из них $8,6 млн — призовые, $4 млн — спонсорские контракты), половину заработка она получила за победу на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.
Комментарии0 комментарий(ев)