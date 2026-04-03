Пентагон без генерала: начальник штаба армии США уходит в отставку

Начальник штаба армии США покидает пост

Министерство обороны США объявило о том, что генерал Рэнди Джордж, 41-й начальник штаба армии, уходит в отставку. Решение было принято по инициативе министра обороны Пита Хегсета. Причины увольнения официально не разглашаются. В заявлении Пентагона отмечается благодарность генералу за многолетнюю службу стране.

Масштабная перестановка в верхушке армии

Помимо Джорджа, Хегсет отправил в отставку еще двух высокопоставленных офицеров: генерала Дэвида Ходне, недавно назначенного на ключевую должность руководителя Командования по трансформации и подготовке армии, и генерал-майора Уильяма Грина-младшего, главного капеллана армии. Эти увольнения стали частью серии кадровых изменений на высшем уровне, произошедших на фоне напряженной политической и военной обстановки.

Военная карьера Рэнди Джорджа

Рэнди Джордж — выпускник Военной академии Вест-Пойнт, офицер пехоты с боевым опытом в Первой войне в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. С 2021 по 2022 год он занимал пост главного военного помощника министра обороны Ллойда Остина, а начальником штаба армии стал в августе 2023 года. Под его руководством армия смогла преодолеть серьезный кризис с набором новобранцев в 2024 году.

Акцент на модернизацию армии

В последние месяцы генерал активно продвигал ускорение закупок дешевых беспилотников и других видов современного вооружения, которые доказали свою эффективность на украинском фронте. Эти инициативы отражают стремление армии адаптироваться к новым формам ведения войны и технологическим вызовам современности.

Политический контекст отставки

Отставка Джорджа произошла на фоне серии увольнений высших офицеров армии при администрации Дональда Трампа, включая руководителей ВМС и ВВС. По мнению военных источников, решение Хегсета не связано с разногласиями по стратегическим вопросам развития армии, а скорее отражает личные конфликты и давние обиды министра обороны на руководящий состав армии.

Последствия для вооруженных сил США

Военные эксперты отмечают, что увольнение Джорджа стало серьезным ударом по армии, уже утратившей ряд опытных офицеров с боевым опытом в Ираке и Афганистане. Эти кадровые перестановки происходят на фоне наращивания американских военных сил на Ближнем Востоке и военной кампании против Ирана, при этом администрация Трампа воздерживается от конкретных комментариев о возможном развертывании сухопутной операции.

Риторика против Ирана и предстоящие действия

В обращении, посвященном иранской кампании, президент Трамп заявил о планах нанести «чрезвычайно сильные удары» и «вернуть их в каменный век», а министр обороны Хегсет подтвердил этот настрой в социальных сетях, подчеркнув необходимость жестких мер против Тегерана.