03.04.2026, 08:32

Пентагон без генерала: начальник штаба армии США уходит в отставку

Пит Хегсет отправил в отставку начальника штаба армии США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Начальник штаба армии США покидает пост

Министерство обороны США объявило о том, что генерал Рэнди Джордж, 41-й начальник штаба армии, уходит в отставку. Решение было принято по инициативе министра обороны Пита Хегсета. Причины увольнения официально не разглашаются. В заявлении Пентагона отмечается благодарность генералу за многолетнюю службу стране.

Масштабная перестановка в верхушке армии

Помимо Джорджа, Хегсет отправил в отставку еще двух высокопоставленных офицеров: генерала Дэвида Ходне, недавно назначенного на ключевую должность руководителя Командования по трансформации и подготовке армии, и генерал-майора Уильяма Грина-младшего, главного капеллана армии. Эти увольнения стали частью серии кадровых изменений на высшем уровне, произошедших на фоне напряженной политической и военной обстановки.

Военная карьера Рэнди Джорджа

Рэнди Джордж — выпускник Военной академии Вест-Пойнт, офицер пехоты с боевым опытом в Первой войне в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. С 2021 по 2022 год он занимал пост главного военного помощника министра обороны Ллойда Остина, а начальником штаба армии стал в августе 2023 года. Под его руководством армия смогла преодолеть серьезный кризис с набором новобранцев в 2024 году.

Акцент на модернизацию армии

В последние месяцы генерал активно продвигал ускорение закупок дешевых беспилотников и других видов современного вооружения, которые доказали свою эффективность на украинском фронте. Эти инициативы отражают стремление армии адаптироваться к новым формам ведения войны и технологическим вызовам современности.

Политический контекст отставки

Отставка Джорджа произошла на фоне серии увольнений высших офицеров армии при администрации Дональда Трампа, включая руководителей ВМС и ВВС. По мнению военных источников, решение Хегсета не связано с разногласиями по стратегическим вопросам развития армии, а скорее отражает личные конфликты и давние обиды министра обороны на руководящий состав армии.

Последствия для вооруженных сил США

Военные эксперты отмечают, что увольнение Джорджа стало серьезным ударом по армии, уже утратившей ряд опытных офицеров с боевым опытом в Ираке и Афганистане. Эти кадровые перестановки происходят на фоне наращивания американских военных сил на Ближнем Востоке и военной кампании против Ирана, при этом администрация Трампа воздерживается от конкретных комментариев о возможном развертывании сухопутной операции.

Риторика против Ирана и предстоящие действия

В обращении, посвященном иранской кампании, президент Трамп заявил о планах нанести «чрезвычайно сильные удары» и «вернуть их в каменный век», а министр обороны Хегсет подтвердил этот настрой в социальных сетях, подчеркнув необходимость жестких мер против Тегерана.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь