03.04.2026, 09:31

$815 тысяч за глоток истории: 80-летнее вино переписало рекорды

Новости Мира 0 583

В США бутылку редчайшего вина 1945 года продали за рекордные $815,5 тысячи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: m24.ru
Фото: m24.ru

Эта продажа стала самой дорогой в истории за одну бутылку вина, побив все предыдущие рекорды и вызвав широкий резонанс в мире коллекционеров и виноделов.

Легендарное наследие Бургундии

Проданная бутылка долгие годы хранилась в личном погребе знаменитого винодела из Бургундии Роберта Друэна. Вино не просто старое — ему почти 80 лет, и оно относится к последней партии напитка, произведенной до пересадки старых виноградников компании. Эти виноградники давали урожай почти столетие и пережили нашествие виноградной филлоксеры, которое в XIX веке поставило под угрозу европейское виноделие.

Почему бутылка стала бесценной

Эксперты аукционного дома Acker, где состоялась продажа, отметили, что сохранившиеся экземпляры этой серии вина всегда считались одними из самых дорогих коллекционных напитков мира. Ограниченное производство и историческая ценность сделали эту бутылку настоящей драгоценностью для коллекционеров.

Новый рекорд на рынке элитного вина

Предыдущий мировой рекорд принадлежал той же винодельне и был установлен в 2018 году: тогда бутылку продали за $558 тысяч. Сегодняшняя продажа стала новым ориентиром и продемонстрировала, насколько редкие вина способны вызывать неподдельный ажиотаж и соревноваться с произведениями искусства и антиквариатом.

Вино, которое пробовал лишь избранный

Глава аукционного дома Джон Капон признался, что только трижды в жизни ему довелось попробовать Domaine de la Romanée-Conti урожая 1945 года. По его словам, это лучшее вино, которое он когда-либо пробовал, что только подтверждает уникальность и статус проданной бутылки.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь