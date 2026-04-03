$815 тысяч за глоток истории: 80-летнее вино переписало рекорды

В США бутылку редчайшего вина 1945 года продали за рекордные $815,5 тысячи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Эта продажа стала самой дорогой в истории за одну бутылку вина, побив все предыдущие рекорды и вызвав широкий резонанс в мире коллекционеров и виноделов.

Легендарное наследие Бургундии

Проданная бутылка долгие годы хранилась в личном погребе знаменитого винодела из Бургундии Роберта Друэна. Вино не просто старое — ему почти 80 лет, и оно относится к последней партии напитка, произведенной до пересадки старых виноградников компании. Эти виноградники давали урожай почти столетие и пережили нашествие виноградной филлоксеры, которое в XIX веке поставило под угрозу европейское виноделие.

Почему бутылка стала бесценной

Эксперты аукционного дома Acker, где состоялась продажа, отметили, что сохранившиеся экземпляры этой серии вина всегда считались одними из самых дорогих коллекционных напитков мира. Ограниченное производство и историческая ценность сделали эту бутылку настоящей драгоценностью для коллекционеров.

Новый рекорд на рынке элитного вина

Предыдущий мировой рекорд принадлежал той же винодельне и был установлен в 2018 году: тогда бутылку продали за $558 тысяч. Сегодняшняя продажа стала новым ориентиром и продемонстрировала, насколько редкие вина способны вызывать неподдельный ажиотаж и соревноваться с произведениями искусства и антиквариатом.

Вино, которое пробовал лишь избранный

Глава аукционного дома Джон Капон признался, что только трижды в жизни ему довелось попробовать Domaine de la Romanée-Conti урожая 1945 года. По его словам, это лучшее вино, которое он когда-либо пробовал, что только подтверждает уникальность и статус проданной бутылки.