Вредные привычки, разрушающие здоровье простаты: что должен знать каждый мужчина

Мужчины часто игнорируют сигналы организма, что приводит к проблемам с предстательной железой. Врач-уролог рассказал, какие привычки особенно опасны для простаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам уролога и андролога Владимира Беспрозванного из «СМ-Клиника», длительное сидение — будь то работа в офисе или за рулем — провоцирует застой крови в органах малого таза. Это нарушает питание тканей простаты и создает благоприятные условия для воспалений. Ситуацию усугубляет отсутствие регулярной физической активности, особенно если мужчина большую часть дня проводит в сидячем положении.
Врач отмечает, что и длительное воздержание, и хаотичная половая активность неблагоприятны для простаты.
Многие мужчины недооценивают опасность переохлаждения. Сидение на холодных поверхностях, длительное пребывание на улице в легкой одежде или охлажденные сиденья в транспорте могут провоцировать воспалительные процессы в простате.
Избыточное потребление жирной, острой пищи, фастфуда и алкоголя оказывает прямое влияние на состояние простаты. Рацион влияет на гормональный фон, обмен веществ и кровообращение, что в совокупности отражается на здоровье предстательной железы.
Хронический стресс и недостаток сна нарушают регуляцию гормонов, в том числе тестостерона, и снижают защитные функции организма, повышая риск воспалительных процессов.
Опасность этих привычек в том, что они действуют постепенно. Мужчина может годами не замечать изменений, пока простатит не перейдет в хроническую форму.
Врач рекомендует базовые меры:
