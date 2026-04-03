Новости Актау и Мангыстау
03.04.2026, 11:23

Вредные привычки, разрушающие здоровье простаты: что должен знать каждый мужчина

Мужчины часто игнорируют сигналы организма, что приводит к проблемам с предстательной железой. Врач-уролог рассказал, какие привычки особенно опасны для простаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Малоподвижный образ жизни

По словам уролога и андролога Владимира Беспрозванного из «СМ-Клиника», длительное сидение — будь то работа в офисе или за рулем — провоцирует застой крови в органах малого таза. Это нарушает питание тканей простаты и создает благоприятные условия для воспалений. Ситуацию усугубляет отсутствие регулярной физической активности, особенно если мужчина большую часть дня проводит в сидячем положении.

Нерегулярная половая жизнь

Врач отмечает, что и длительное воздержание, и хаотичная половая активность неблагоприятны для простаты.

  • Длительное воздержание приводит к застою секрета простаты, ухудшению микроциркуляции и формированию хронического воспаления, что может вызвать застойный простатит.
  • Частая смена партнеров без защиты повышает риск бактериальных инфекций, часто скрытых, которые запускают патологические процессы в тканях простаты.

Переохлаждение — скрытый фактор риска

Многие мужчины недооценивают опасность переохлаждения. Сидение на холодных поверхностях, длительное пребывание на улице в легкой одежде или охлажденные сиденья в транспорте могут провоцировать воспалительные процессы в простате.

Рацион питания и алкоголь

Избыточное потребление жирной, острой пищи, фастфуда и алкоголя оказывает прямое влияние на состояние простаты. Рацион влияет на гормональный фон, обмен веществ и кровообращение, что в совокупности отражается на здоровье предстательной железы.

Стресс и недосып

Хронический стресс и недостаток сна нарушают регуляцию гормонов, в том числе тестостерона, и снижают защитные функции организма, повышая риск воспалительных процессов.

Важность профилактики

Опасность этих привычек в том, что они действуют постепенно. Мужчина может годами не замечать изменений, пока простатит не перейдет в хроническую форму.

Врач рекомендует базовые меры:

  • Регулярная физическая активность и простые упражнения, например, 10 приседаний в час при сидячей работе.
  • Сбалансированное питание и ограничение вредной пищи.
  • Защита от переохлаждения и внимательное отношение к самочувствию.
  • Ранняя диагностика и профилактика — ключ к сохранению здоровья простаты и качественной жизни.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь