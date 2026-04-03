Вредные привычки, разрушающие здоровье простаты: что должен знать каждый мужчина

Мужчины часто игнорируют сигналы организма, что приводит к проблемам с предстательной железой. Врач-уролог рассказал, какие привычки особенно опасны для простаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Малоподвижный образ жизни

По словам уролога и андролога Владимира Беспрозванного из «СМ-Клиника», длительное сидение — будь то работа в офисе или за рулем — провоцирует застой крови в органах малого таза. Это нарушает питание тканей простаты и создает благоприятные условия для воспалений. Ситуацию усугубляет отсутствие регулярной физической активности, особенно если мужчина большую часть дня проводит в сидячем положении.

Нерегулярная половая жизнь

Врач отмечает, что и длительное воздержание, и хаотичная половая активность неблагоприятны для простаты.

Длительное воздержание приводит к застою секрета простаты, ухудшению микроциркуляции и формированию хронического воспаления, что может вызвать застойный простатит.

Частая смена партнеров без защиты повышает риск бактериальных инфекций, часто скрытых, которые запускают патологические процессы в тканях простаты.

Переохлаждение — скрытый фактор риска

Многие мужчины недооценивают опасность переохлаждения. Сидение на холодных поверхностях, длительное пребывание на улице в легкой одежде или охлажденные сиденья в транспорте могут провоцировать воспалительные процессы в простате.

Рацион питания и алкоголь

Избыточное потребление жирной, острой пищи, фастфуда и алкоголя оказывает прямое влияние на состояние простаты. Рацион влияет на гормональный фон, обмен веществ и кровообращение, что в совокупности отражается на здоровье предстательной железы.

Стресс и недосып

Хронический стресс и недостаток сна нарушают регуляцию гормонов, в том числе тестостерона, и снижают защитные функции организма, повышая риск воспалительных процессов.

Важность профилактики

Опасность этих привычек в том, что они действуют постепенно. Мужчина может годами не замечать изменений, пока простатит не перейдет в хроническую форму.

Врач рекомендует базовые меры: