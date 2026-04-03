© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.04.2026, 12:18

Новый порядок вывоза наличных и золота из России: важные изменения

Новости Мира 0 598

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 тыс., сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: rezekneszinas.lv
Фото: rezekneszinas.lv

С апреля 2026 года вступили в силу новые правила, ограничивающие вывоз денежных средств и золота из России. Изменения касаются как наличных рублей, так и аффинированного золота в слитках, а также требуют строгого соблюдения таможенного контроля.

Новые лимиты на вывоз наличных рублей

  • Исключение составляют отдельные международные аэропорты, при этом гражданин должен иметь при себе заверенные банковские выписки, подтверждающие снятие средств со своего счета.
  • При этом действуют и старые правила: иностранную валюту по-прежнему можно вывозить до эквивалента $10 тыс. в любую страну.

Как отметил эксперт по налогообложению Александр Галуцкий, оба лимита будут действовать одновременно: иностранная валюта и рубли подчиняются разным правилам, а превышение сумм грозит санкциями.

Обязанность декларирования денежных средств

Если вывозимые наличные превышают эквивалент $10 тыс., их необходимо декларировать, даже если часть суммы приходится на рубли, а часть — на иностранную валюту.
Это обязательное требование таможенного контроля помогает избежать проблем при пересечении границы.

Ограничения на вывоз золота

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов.

  • Для физических лиц предусмотрены исключения: разрешается вывоз через аэропорты Московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также через Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.
  • Нарушение правил может привести к конфискации золота или другим санкциям.

Практические рекомендации для путешественников

Эксперты советуют заранее проверять действующие лимиты, маршрут поездки и наличие всех подтверждающих документов. Новые правила особенно важны для тех, кто:

  • Ездит в страны ЕАЭС с крупными суммами наличных рублей.
  • Планирует вывозить золотые слитки из России.

Соблюдение правил позволит избежать штрафов и проблем с таможенными органами.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь