Новый порядок вывоза наличных и золота из России: важные изменения

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 тыс., сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
С апреля 2026 года вступили в силу новые правила, ограничивающие вывоз денежных средств и золота из России. Изменения касаются как наличных рублей, так и аффинированного золота в слитках, а также требуют строгого соблюдения таможенного контроля.
Как отметил эксперт по налогообложению Александр Галуцкий, оба лимита будут действовать одновременно: иностранная валюта и рубли подчиняются разным правилам, а превышение сумм грозит санкциями.
Если вывозимые наличные превышают эквивалент $10 тыс., их необходимо декларировать, даже если часть суммы приходится на рубли, а часть — на иностранную валюту.
Это обязательное требование таможенного контроля помогает избежать проблем при пересечении границы.
С 1 мая 2026 года в России вступает в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов.
Эксперты советуют заранее проверять действующие лимиты, маршрут поездки и наличие всех подтверждающих документов. Новые правила особенно важны для тех, кто:
Соблюдение правил позволит избежать штрафов и проблем с таможенными органами.
