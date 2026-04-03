Новый порядок вывоза наличных и золота из России: важные изменения

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 тыс., сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

С апреля 2026 года вступили в силу новые правила, ограничивающие вывоз денежных средств и золота из России. Изменения касаются как наличных рублей, так и аффинированного золота в слитках, а также требуют строгого соблюдения таможенного контроля.

Новые лимиты на вывоз наличных рублей

Исключение составляют отдельные международные аэропорты, при этом гражданин должен иметь при себе заверенные банковские выписки , подтверждающие снятие средств со своего счета.

При этом действуют и старые правила: иностранную валюту по-прежнему можно вывозить до эквивалента $10 тыс. в любую страну.

Как отметил эксперт по налогообложению Александр Галуцкий, оба лимита будут действовать одновременно: иностранная валюта и рубли подчиняются разным правилам, а превышение сумм грозит санкциями.

Обязанность декларирования денежных средств

Если вывозимые наличные превышают эквивалент $10 тыс., их необходимо декларировать, даже если часть суммы приходится на рубли, а часть — на иностранную валюту.

Это обязательное требование таможенного контроля помогает избежать проблем при пересечении границы.

Ограничения на вывоз золота

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов.

Для физических лиц предусмотрены исключения: разрешается вывоз через аэропорты Московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково , а также через Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Нарушение правил может привести к конфискации золота или другим санкциям.

Практические рекомендации для путешественников

Эксперты советуют заранее проверять действующие лимиты, маршрут поездки и наличие всех подтверждающих документов. Новые правила особенно важны для тех, кто:

Ездит в страны ЕАЭС с крупными суммами наличных рублей.

Планирует вывозить золотые слитки из России.

Соблюдение правил позволит избежать штрафов и проблем с таможенными органами.