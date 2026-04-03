Желающих дожить до 100 лет людей призвали выкинуть из дома четыре продукта

Для долголетия эксперт советует ограничить в доме сладости, сухие завтраки, переработанное мясо и сладкие напитки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Один шаг к столетию: что нужно изменить в рационе

Врач Диего Суарес в интервью изданию La Razon заявил, что всего одно изменение в питании может продлить жизнь до 100 лет. По его словам, ключ к долголетию — контроль за продуктами, которые чаще всего становятся привычкой в домашнем рационе.

Четыре продукта, которые лучше держать подальше

Суарес рекомендует сократить дома употребление:

переработанного мяса;

сладких напитков;

сухих завтраков;

сладостей.

Эксперт отметил, что полностью исключать эти продукты из рациона не обязательно. Главное — не делать их частью ежедневного потребления.

Дом как пространство здоровых привычек