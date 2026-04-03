Космический туалет за 23 млн долларов сломался на Orion во время миссии к Луне

На борту космического корабля Orion, отправившегося к Луне в рамках миссии Artemis II, сломался титановый туалет стоимостью 23 миллиона долларов, однако позднее его работу восстановили, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Система сбора и переработки отходов

Поломка туалета на борту Orion

Через два дня после старта лунной миссии NASA Artemis II экипаж космического корабля Orion столкнулся с технической проблемой — перестал работать титановый туалет стоимостью 23 млн долларов. Об этом сообщил помощник администратора NASA Амит Кшатрия:

«У нас возникла проблема с управлением туалетом».

Самый дорогой туалет в истории космонавтики

Туалет на борту Orion называли самым дорогим в истории. Его разработка обошлась в 23 миллиона долларов. Изделие выполнено из титана с использованием 3D-печати и представляет собой современную версию вакуумных туалетов, разработки которых начались ещё в 1980-х годах.

До установки такого оборудования астронавты использовали специальные пакеты для справления нужды в космосе, что значительно осложняло длительные миссии.

Возвращение к нормальной работе

Несмотря на первоначальные трудности, позже поступила информация, что титановый туалет вновь функционирует исправно, и астронавты могут пользоваться им без ограничений.