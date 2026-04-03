18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.04.2026, 15:04

Космический туалет за 23 млн долларов сломался на Orion во время миссии к Луне

Новости Мира

На борту космического корабля Orion, отправившегося к Луне в рамках миссии Artemis II, сломался титановый туалет стоимостью 23 миллиона долларов, однако позднее его работу восстановили, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Поломка туалета на борту Orion

Через два дня после старта лунной миссии NASA Artemis II экипаж космического корабля Orion столкнулся с технической проблемой — перестал работать титановый туалет стоимостью 23 млн долларов. Об этом сообщил помощник администратора NASA Амит Кшатрия:

«У нас возникла проблема с управлением туалетом».

Самый дорогой туалет в истории космонавтики

Туалет на борту Orion называли самым дорогим в истории. Его разработка обошлась в 23 миллиона долларов. Изделие выполнено из титана с использованием 3D-печати и представляет собой современную версию вакуумных туалетов, разработки которых начались ещё в 1980-х годах.

До установки такого оборудования астронавты использовали специальные пакеты для справления нужды в космосе, что значительно осложняло длительные миссии.

Возвращение к нормальной работе

Несмотря на первоначальные трудности, позже поступила информация, что титановый туалет вновь функционирует исправно, и астронавты могут пользоваться им без ограничений.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
