Космический туалет за 23 млн долларов сломался на Orion во время миссии к Луне

Через два дня после старта лунной миссии NASA Artemis II экипаж космического корабля Orion столкнулся с технической проблемой — перестал работать титановый туалет стоимостью 23 млн долларов. Об этом сообщил помощник администратора NASA Амит Кшатрия:
«У нас возникла проблема с управлением туалетом».
Туалет на борту Orion называли самым дорогим в истории. Его разработка обошлась в 23 миллиона долларов. Изделие выполнено из титана с использованием 3D-печати и представляет собой современную версию вакуумных туалетов, разработки которых начались ещё в 1980-х годах.
До установки такого оборудования астронавты использовали специальные пакеты для справления нужды в космосе, что значительно осложняло длительные миссии.
Несмотря на первоначальные трудности, позже поступила информация, что титановый туалет вновь функционирует исправно, и астронавты могут пользоваться им без ограничений.
