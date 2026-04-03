Назван самый полезный вариант кофе

Кардиолог Аурелио Рохас назвал черный кофе без сахара самым полезным вариантом напитка для снижения хронического воспаления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Черный кофе снижает риск заболеваний

По словам специалиста, далеко не каждый вид кофе одинаково полезен. Одним из ключевых свойств напитка является способность снижать уровень хронического воспаления в организме — фактора, повышающего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических проблем.

Основную роль в этом играют антиоксиданты, которые содержатся в кофе в значительном количестве. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживать здоровье клеток.

Почему лучше пить кофе без добавок

Рохас подчеркивает, что для максимальной пользы напитка важно отказаться от сахара и других добавок. В чистом виде кофе позволяет организму полностью воспользоваться его антиоксидантными свойствами.

При этом врач допускает, что небольшое количество молока не нанесет вреда, если человек иногда хочет смягчить вкус напитка.

Итог для здоровья

Оптимальный выбор: черный кофе без сахара.

черный кофе без сахара. Польза: снижение хронического воспаления, укрепление сердечно-сосудистой системы.

снижение хронического воспаления, укрепление сердечно-сосудистой системы. Допустимо: добавление молока время от времени.

Таким образом, регулярное умеренное потребление черного кофе может стать полезной привычкой для поддержания здоровья и профилактики воспалительных процессов.