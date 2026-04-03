03.04.2026, 16:29

Назван самый полезный вариант кофе

Новости Мира 0 755

Кардиолог Аурелио Рохас назвал черный кофе без сахара самым полезным вариантом напитка для снижения хронического воспаления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Черный кофе снижает риск заболеваний

По словам специалиста, далеко не каждый вид кофе одинаково полезен. Одним из ключевых свойств напитка является способность снижать уровень хронического воспаления в организме — фактора, повышающего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических проблем.

Основную роль в этом играют антиоксиданты, которые содержатся в кофе в значительном количестве. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживать здоровье клеток.

Почему лучше пить кофе без добавок

Рохас подчеркивает, что для максимальной пользы напитка важно отказаться от сахара и других добавок. В чистом виде кофе позволяет организму полностью воспользоваться его антиоксидантными свойствами.

При этом врач допускает, что небольшое количество молока не нанесет вреда, если человек иногда хочет смягчить вкус напитка.

Итог для здоровья

  • Оптимальный выбор: черный кофе без сахара.
  • Польза: снижение хронического воспаления, укрепление сердечно-сосудистой системы.
  • Допустимо: добавление молока время от времени.

Таким образом, регулярное умеренное потребление черного кофе может стать полезной привычкой для поддержания здоровья и профилактики воспалительных процессов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь