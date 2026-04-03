Oxfam подсчитала, сколько денег миллиардеры скрывают в офшорах

Богатейшие 0,1% населения мира скрывают триллионы долларов от налогов, что наносит ущерб государствам и усиливает социальное неравенство.

Сколько триллионов прячут миллиардеры

По данным нового доклада международной благотворительной организации Oxfam, совокупные средства, скрытые от налогов в офшорах и на незадекларированных счетах, составляют 3,55 триллиона долларов — больше, чем ВВП Франции.

Самые состоятельные 0,1% населения владеют около 80% офшорного богатства, что эквивалентно примерно 2,84 триллиона долларов.

Мнение эксперта: власть и безнаказанность

Кристиан Халлум, руководитель налогового направления Oxfam International, подчеркивает:

«Речь идет не просто о хитроумной бухгалтерии — это власть и безнаказанность. Миллиардеры, скрывая триллионы долларов в офшорах, ставят себя выше законов, которыми обязано руководствоваться остальное общество. Из-за этого страдают школы, больницы и простые граждане».

Последствия включают рост неравенства, сокращение финансирования государственных служб и увеличение нагрузки на обычных налогоплательщиков.

Доля офшорного богатства в мировом ВВП

Несмотря на некоторый прогресс в сокращении объема скрытых активов, их доля по-прежнему составляет около 3,2% мирового ВВП. Oxfam отмечает, что даже спустя десять лет сверхбогатые продолжают использовать офшоры для уклонения от налогов, что делает проблему системной.

Предложения по борьбе с уклонением

Для сокращения социального неравенства Oxfam предлагает: