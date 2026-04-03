Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
03.04.2026, 17:59

Oxfam подсчитала, сколько денег миллиардеры скрывают в офшорах

Богатейшие 0,1% населения мира скрывают триллионы долларов от налогов, что наносит ущерб государствам и усиливает социальное неравенство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько триллионов прячут миллиардеры

По данным нового доклада международной благотворительной организации Oxfam, совокупные средства, скрытые от налогов в офшорах и на незадекларированных счетах, составляют 3,55 триллиона долларов — больше, чем ВВП Франции.

Самые состоятельные 0,1% населения владеют около 80% офшорного богатства, что эквивалентно примерно 2,84 триллиона долларов.

Мнение эксперта: власть и безнаказанность

Кристиан Халлум, руководитель налогового направления Oxfam International, подчеркивает:

«Речь идет не просто о хитроумной бухгалтерии — это власть и безнаказанность. Миллиардеры, скрывая триллионы долларов в офшорах, ставят себя выше законов, которыми обязано руководствоваться остальное общество. Из-за этого страдают школы, больницы и простые граждане».

Последствия включают рост неравенства, сокращение финансирования государственных служб и увеличение нагрузки на обычных налогоплательщиков.

Доля офшорного богатства в мировом ВВП

Несмотря на некоторый прогресс в сокращении объема скрытых активов, их доля по-прежнему составляет около 3,2% мирового ВВП. Oxfam отмечает, что даже спустя десять лет сверхбогатые продолжают использовать офшоры для уклонения от налогов, что делает проблему системной.

Предложения по борьбе с уклонением

Для сокращения социального неравенства Oxfam предлагает:

  • Ввести налоги на сверхбогатство, особенно для 1% самых обеспеченных;
  • Прекратить использование офшорных налоговых убежищ;
  • Организовать координированные международные меры по контролю и обложению богатства.
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь