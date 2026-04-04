Тамара Глоба назвала опасные дни в апреле 2026 года

Основные тенденции месяца
- Энергетические колебания: в апреле могут возникнуть сложности с внутренней и внешней энергией, а также с коммуникациями.
- Перемены во всех сферах: месяц обещает трансформации в работе, личной жизни и социальных связях.
- Новые возможности: события апреля откроют пути к новым перспективам и способам развития.
- Завершение старого: прежние союзы, договоренности и формы поддержки могут потерять актуальность как в отдельных странах, так и на глобальном уровне.
Важные даты для осторожности
По мнению Глоба, особенно внимательными нужно быть в следующие дни:
- Начало месяца: 5 (вечер), 6 (вечер), 7, 8, 9, 13 (первая половина)
- Середина и конец месяца: 16, 19, 20, 25, 26 (первая половина), 29 и 30 апреля
В эти дни возможны резкие перемены и нестабильность, как личного характера, так и глобального.
Совет астролога
Тамара Глоба подчеркивает, что апрель 2026 года станет временем больших перемен и возможностей. Главное — беречь себя и близких, оставаться внимательными и осторожными, чтобы адаптироваться к новым условиям.
