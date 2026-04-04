Покупателям объяснили, как распознать некачественное мясо в магазине

Выбрать свежее охлажденное мясо в магазине не всегда просто, особенно если ориентироваться только на цену и внешний вид. Эксперт рассказала, на какие признаки стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы не купить залежавшийся или неправильно хранившийся продукт, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Покупателям рассказали, по каким признакам можно определить качество охлажденного мяса в магазине. Как пояснила директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль, свежесть продукта можно оценить сразу по нескольким критериям – от цвета и запаха до структуры мяса и состояния упаковки.

Цвет мяса может многое рассказать

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе, – это цвет продукта. Он зависит от вида мяса и может служить важным ориентиром при оценке свежести.

Так, свинина в зависимости от части обычно имеет светло-розовый или насыщенно-розовый оттенок. Ее жир должен быть белым или кремовым.

У качественной говядины цвет, как правило, темно-красный с бордовым оттенком, а жировая прослойка должна быть светло-желтоватой.

Свежая баранина обычно отличается красным или красно-коричневым цветом, а жир у нее должен быть белым либо светло-желтым.

Что может выдать залежавшийся товар

По словам специалиста, особое внимание стоит уделять жирным кускам мяса, например грудинке или шее. Чем дольше продукт лежит на прилавке, тем заметнее меняется его внешний вид: мясо может становиться темнее и приобретать сероватые или коричневатые оттенки.

Эксперт отметила, что иногда недобросовестные продавцы могут пытаться скрыть эти изменения, придавая продукту более яркий и «свежий» вид. Одним из возможных признаков такой обработки может стать розоватый оттенок жира, который можно заметить при внимательном осмотре.

Поверхность и упругость – важные признаки свежести

Свежее мясо обычно выглядит слегка влажным, но при этом его поверхность не должна быть липкой или покрытой слизью. У качественного куска должен быть легкий естественный блеск и плотная структура.

Чтобы дополнительно проверить продукт, можно попросить сотрудника мясного отдела провести простой тест – слегка нажать на кусок. Если мясо свежее, вмятина от пальца исчезает практически сразу. Если же поверхность остается рыхлой, а след долго не выравнивается, это может говорить о потере части потребительских свойств.

Запах и количество жидкости тоже имеют значение

Еще одним важным показателем свежести считается запах. У качественного мяса он должен быть слабым и естественным. Если аромат резкий, кислый или неприятный, это может указывать на то, что продукт начал портиться.

Если мясо продается на подложке, стоит оценить и количество жидкости под куском. Небольшое количество мясного сока считается допустимым, однако его избыток может свидетельствовать о том, что продукт ранее размораживали или он хранился с нарушением температурного режима.

Что важно проверить на упаковке

Тем, кто покупает уже упакованное мясо, эксперт советует внимательно читать информацию на этикетке. В первую очередь нужно искать:

дату изготовления;

срок годности;

состав продукта;

целостность и герметичность упаковки.

В вакуумной упаковке мясо действительно может выделять немного сока, однако его не должно быть слишком много.

Как мясо хранят в магазинах

Светлана Гиль подчеркнула, что крупные торговые сети выстраивают логистику таким образом, чтобы охлажденная продукция не задерживалась на полках слишком долго.

По ее словам, в холодильных витринах для охлажденного мяса обычно поддерживается температура от 0 до +4 °C, что позволяет замедлить размножение бактерий и дольше сохранять качество продукта.

Что делать после покупки

Эксперт также напомнила, что даже качественное мясо может быстро потерять свежесть, если после покупки не соблюдать условия хранения.

Чтобы не нарушить температурный режим, покупателям советуют планировать поход по магазину так, чтобы мясной отдел стал последней остановкой перед кассой. В этом случае продукт проведет меньше времени вне холодильника и лучше сохранит свои свойства.