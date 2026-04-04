Самокаты запретили в одном из городов России

В подмосковных Люберцах ввели запрет на использование прокатных электросамокатов. Решение объяснили ростом числа аварий, нарушениями со стороны пользователей и отсутствием необходимого взаимодействия между кикшеринговыми компаниями и властями, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

В городском округе Люберцы введен запрет на использование прокатных электросамокатов. Об этом сообщает 360.ru.

Как пояснили местные власти, причиной такого решения стал рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По официальным данным, в 2025 году в Люберцах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, а один взрослый погиб.

Причиной стали не только ДТП

В администрации также обратили внимание на увеличение числа самокатов в городе. По данным властей, вместо заявленных 1,5 тысячи единиц техники на улицах Люберец фактически оказалось более 3,5 тысячи электросамокатов.

По мнению местных чиновников, такая ситуация требует более жесткого контроля со стороны операторов проката.

Что требуют от кикшеринговых компаний

Начальник управления транспорта Александр Бобылев сообщил, что одной из проблем остается отсутствие полноценного взаимодействия между кикшеринговыми сервисами и контролирующими органами. По его словам, компании не передают информацию о нарушителях в ГИБДД и муниципалитет.

Он пояснил, что власти не выступают против самих электросамокатов как вида транспорта, однако настаивают на подписании специального соглашения с операторами.

Предполагается, что этот документ обяжет компании:

соблюдать правила парковки;

передавать данные о пользователях, нарушающих правила;

участвовать в совместной работе по привлечению нарушителей к ответственности.

Когда могут снять запрет

Как уточнили представители местной администрации, действующий запрет будет сохраняться до тех пор, пока кикшеринговые компании не подпишут соответствующее соглашение.

Таким образом, возвращение прокатных электросамокатов в Люберцы напрямую зависит от готовности операторов выполнять требования местных властей.

Что будет в Москве

На фоне ограничений, которые вводятся в отдельных городах Подмосковья, представители отрасли считают, что подобные меры не затронут столицу.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что запрет на сервисы проката средств индивидуальной мобильности, который обсуждается и применяется в ряде городов Московской области, не распространится на Москву.

По ее словам, как в пределах «старой» Москвы, так и в Новой Москве, сервисы кикшеринга продолжат работу в обычном режиме.