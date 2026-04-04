Японский секрет долголетия: есть до 80% сытости и жить дольше

Японская практика «хара хачи бу», означающая остановку в еде на уровне 80% сытости, помогает контролировать вес и способствует долгой и здоровой жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

В Японии существует привычка «хара хачи бу», которая буквально переводится как «есть до 80% сытости». Суть метода заключается в том, чтобы прекращать прием пищи, когда человек чувствует себя комфортно, но не полностью насыщен. Специалисты отмечают, что это не диета и не строгие ограничения, а способ научиться лучше слышать сигналы собственного организма.

Научные исследования показывают, что соблюдение принципа «хара хачи бу» связано с меньшим потреблением калорий, более низким индексом массы тела и замедленным набором веса. Кроме того, этот подход близок к концепциям осознанного и интуитивного питания, которые помогают избежать переедания и улучшить качество рациона.

Ключевым элементом является не только количество съедаемой пищи, но и внимание к процессу еды. Сегодня до 70% людей едят, отвлекаясь на телефоны, телевизор или другие гаджеты, что мешает вовремя почувствовать насыщение и часто приводит к лишним калориям. Практика «хара хачи бу» предлагает замедлиться, сосредоточиться на еде и прислушиваться к ощущениям организма.

Чтобы применять метод, достаточно нескольких правил: есть без отвлечений, замедлять темп приема пищи, наблюдать за уровнем сытости и останавливаться на комфортной отметке – примерно на «8 из 10», где 1 означает сильный голод, а 10 – переедание.

Важно понимать, что принцип «80% сытости» не является строгим ограничением и не подходит всем. Людям с повышенной потребностью в энергии – спортсменам, детям или пожилым – этот метод может быть не оптимален.

Специалисты подчеркивают, что за простой привычкой скрывается более широкая идея: есть осознанно, не спеша и с уважением к сигналам собственного организма. Именно такой подход, по мнению экспертов, является одним из факторов долгой и здоровой жизни.