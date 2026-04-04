Шоколаду предрекли несладкое будущее

Изменение климата и болезни сельскохозяйственных культур могут серьезно ударить по мировому производству какао-бобов, из которых изготавливают шоколад, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Шоколад в будущем может стать не только значительно дороже, но и заметно менее доступным. Причиной этому называют климатические изменения, которые уже сейчас оказывают давление на регионы, обеспечивающие мировой рынок какао-бобами. О рисках для отрасли предупредили в Green Economy Coalition, указав на нестабильную погоду, экстремальную жару и распространение болезней сельскохозяйственных культур.

Как отмечают эксперты, под наибольшим ударом сегодня находятся страны Западной Африки, которые играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок какао. Именно этот регион обеспечивает значительную часть мирового производства сырья для шоколада. По оценке Green Economy Coalition, без серьезных мер вмешательства к 2050 году многие районы Западной Африки могут стать полностью непригодными для выращивания какао-бобов.

Специалисты объясняют, что какао-деревья крайне чувствительны к условиям окружающей среды. Для нормального роста им необходимы стабильное тепло, высокая влажность и предсказуемый режим осадков. Однако в последние годы привычные климатические циклы нарушаются: в одних случаях плантации страдают от избыточных ливней и подтоплений, в других – от затяжной жары и засухи. На этом фоне увеличивается и уязвимость деревьев перед болезнями, что дополнительно снижает урожайность.

В Green Economy Coalition подчеркивают, что проблема уже отражается на рынке. Рост климатических рисков и нестабильность урожая влияют не только на производителей, но и на потребителей. В отрасли уже фиксировались скачки стоимости какао, а производители шоколада в разных странах были вынуждены либо повышать цены, либо уменьшать вес продукции. Таким образом, последствия климатических изменений все заметнее ощущаются не только на плантациях, но и на магазинных полках.

На этом фоне внимание привлекли и данные о крупнейших покупателях шоколада. Согласно информации платформы ООН Comtrade, в период с января по сентябрь 2025 года среди крупнейших импортеров российского шоколада оказались Казахстан и Беларусь. Казахстан за этот период импортировал шоколадной продукции на 192 млн долларов, Беларусь – на 123 млн долларов, а Узбекистан – более чем на 68 млн долларов.

В пятерку крупнейших импортеров также вошли Азербайджан, закупивший шоколад на 48 млн долларов, и Армения, где объем импорта составил 28,5 млн долларов. Эти данные показывают, что спрос на шоколад в регионе остается высоким, несмотря на растущие риски для мирового производства сырья.

Эксперты считают, что без серьезных шагов по адаптации сельского хозяйства к новым климатическим условиям производство какао может столкнуться с еще более глубокими проблемами. А это означает, что в долгосрочной перспективе шоколад рискует превратиться из привычного товара массового спроса в более дорогой и менее доступный продукт.