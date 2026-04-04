Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
04.04.2026, 16:25

Шоколаду предрекли несладкое будущее

Новости Мира

Изменение климата и болезни сельскохозяйственных культур могут серьезно ударить по мировому производству какао-бобов, из которых изготавливают шоколад, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Шоколад в будущем может стать не только значительно дороже, но и заметно менее доступным. Причиной этому называют климатические изменения, которые уже сейчас оказывают давление на регионы, обеспечивающие мировой рынок какао-бобами. О рисках для отрасли предупредили в Green Economy Coalition, указав на нестабильную погоду, экстремальную жару и распространение болезней сельскохозяйственных культур.

Как отмечают эксперты, под наибольшим ударом сегодня находятся страны Западной Африки, которые играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок какао. Именно этот регион обеспечивает значительную часть мирового производства сырья для шоколада. По оценке Green Economy Coalition, без серьезных мер вмешательства к 2050 году многие районы Западной Африки могут стать полностью непригодными для выращивания какао-бобов.

Специалисты объясняют, что какао-деревья крайне чувствительны к условиям окружающей среды. Для нормального роста им необходимы стабильное тепло, высокая влажность и предсказуемый режим осадков. Однако в последние годы привычные климатические циклы нарушаются: в одних случаях плантации страдают от избыточных ливней и подтоплений, в других – от затяжной жары и засухи. На этом фоне увеличивается и уязвимость деревьев перед болезнями, что дополнительно снижает урожайность.

В Green Economy Coalition подчеркивают, что проблема уже отражается на рынке. Рост климатических рисков и нестабильность урожая влияют не только на производителей, но и на потребителей. В отрасли уже фиксировались скачки стоимости какао, а производители шоколада в разных странах были вынуждены либо повышать цены, либо уменьшать вес продукции. Таким образом, последствия климатических изменений все заметнее ощущаются не только на плантациях, но и на магазинных полках.

На этом фоне внимание привлекли и данные о крупнейших покупателях шоколада. Согласно информации платформы ООН Comtrade, в период с января по сентябрь 2025 года среди крупнейших импортеров российского шоколада оказались Казахстан и Беларусь. Казахстан за этот период импортировал шоколадной продукции на 192 млн долларов, Беларусь – на 123 млн долларов, а Узбекистан – более чем на 68 млн долларов.

В пятерку крупнейших импортеров также вошли Азербайджан, закупивший шоколад на 48 млн долларов, и Армения, где объем импорта составил 28,5 млн долларов. Эти данные показывают, что спрос на шоколад в регионе остается высоким, несмотря на растущие риски для мирового производства сырья.

Эксперты считают, что без серьезных шагов по адаптации сельского хозяйства к новым климатическим условиям производство какао может столкнуться с еще более глубокими проблемами. А это означает, что в долгосрочной перспективе шоколад рискует превратиться из привычного товара массового спроса в более дорогой и менее доступный продукт.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь