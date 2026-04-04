Семейный бюджет под угрозой: блогерша Ивлеева выставила жилье на продажу

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком начали продавать свои объекты недвижимости. Решение связано с резким снижением доходов и финансовыми трудностями в бизнесе супругов, передает Lada.kz со ссылкой на Mash .

Российская знаменитость Анастасия Ивлеева и ее муж Филипп Бегак приступили к продаже недвижимости. В феврале 2026 года Ивлеева продала родительскую квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области площадью 44 квадратных метра. Сделка принесла телеведущей менее пяти миллионов рублей.

Ранее, летом 2025 года, Бегак выставил на продажу двухэтажный дом площадью 420 квадратных метров в ДСК «Советский писатель» в Новой Москве. Первоначальная цена составляла 68 миллионов рублей, однако недавно она была снижена на четыре миллиона.

По данным источников, такие шаги связаны с падением доходов и финансовыми трудностями. Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» в 2024 году сократилась на 92%, упав с 15,2 до 1,2 миллиона рублей. Дополнительно бизнесмену был назначен штраф в размере 605 тысяч рублей из-за проблем с налоговой.

Супруги также признали, что их ферма «Чегеря», восстановление которой заняло полгода, практически не приносит дохода. Эксперты отмечают, что снижение доходов и финансовая нагрузка могли стать основной причиной активной распродажи недвижимости в семье знаменитостей.