Семейный бюджет под угрозой: блогерша Ивлеева выставила жилье на продажу

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком начали продавать свои объекты недвижимости. Решение связано с резким снижением доходов и финансовыми трудностями в бизнесе супругов, передает Lada.kz со ссылкой на Mash.
Российская знаменитость Анастасия Ивлеева и ее муж Филипп Бегак приступили к продаже недвижимости. В феврале 2026 года Ивлеева продала родительскую квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области площадью 44 квадратных метра. Сделка принесла телеведущей менее пяти миллионов рублей.
По данным источников, такие шаги связаны с падением доходов и финансовыми трудностями. Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» в 2024 году сократилась на 92%, упав с 15,2 до 1,2 миллиона рублей. Дополнительно бизнесмену был назначен штраф в размере 605 тысяч рублей из-за проблем с налоговой.
Супруги также признали, что их ферма «Чегеря», восстановление которой заняло полгода, практически не приносит дохода. Эксперты отмечают, что снижение доходов и финансовая нагрузка могли стать основной причиной активной распродажи недвижимости в семье знаменитостей.
Комментарии0 комментарий(ев)