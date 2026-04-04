18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.04.2026, 18:31

Семейный бюджет под угрозой: блогерша Ивлеева выставила жилье на продажу

Новости Мира

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком начали продавать свои объекты недвижимости. Решение связано с резким снижением доходов и финансовыми трудностями в бизнесе супругов, передает Lada.kz со ссылкой на Mash.

Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Российская знаменитость Анастасия Ивлеева и ее муж Филипп Бегак приступили к продаже недвижимости. В феврале 2026 года Ивлеева продала родительскую квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области площадью 44 квадратных метра. Сделка принесла телеведущей менее пяти миллионов рублей.

Ранее, летом 2025 года, Бегак выставил на продажу двухэтажный дом площадью 420 квадратных метров в ДСК «Советский писатель» в Новой Москве. Первоначальная цена составляла 68 миллионов рублей, однако недавно она была снижена на четыре миллиона.

По данным источников, такие шаги связаны с падением доходов и финансовыми трудностями. Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» в 2024 году сократилась на 92%, упав с 15,2 до 1,2 миллиона рублей. Дополнительно бизнесмену был назначен штраф в размере 605 тысяч рублей из-за проблем с налоговой.

Супруги также признали, что их ферма «Чегеря», восстановление которой заняло полгода, практически не приносит дохода. Эксперты отмечают, что снижение доходов и финансовая нагрузка могли стать основной причиной активной распродажи недвижимости в семье знаменитостей.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь