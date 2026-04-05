Названы острые продукты, которые могут принести пользу организму

Специалисты рассказали, что некоторые пряности и острые продукты при умеренном употреблении способны положительно влиять на пищеварение и обмен веществ, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Некоторые острые продукты и пряности при правильном употреблении могут оказывать благоприятное воздействие на организм. По словам специалистов, такие добавки к пище способны препятствовать развитию гнилостных процессов в кишечнике, улучшать метаболизм и способствовать лучшему усвоению отдельных продуктов.

Как отмечается, особенно полезными считаются чеснок, лук, имбирь, куркума, перец, тмин и гвоздика. Эти продукты широко используются в кулинарии, однако ценятся не только за вкус и аромат, но и за свойства, которые могут быть полезны для здоровья.

Специалисты поясняют, что перечисленные пряности обладают антимикробными свойствами. Благодаря этому они способны подавлять рост и размножение бактерий. Именно этим, в частности, объясняется их роль не только в улучшении вкуса блюд, но и в сохранении свежести некоторых продуктов.

Кроме того, умеренное включение таких специй в рацион может положительно сказаться на работе пищеварительной системы. Острые и ароматные добавки стимулируют пищеварительные процессы, а также помогают организму эффективнее перерабатывать пищу.

В то же время специалисты напоминают, что употреблять даже полезные продукты следует разумно, учитывая индивидуальные особенности организма и возможные ограничения по здоровью.