Океаны темнеют на глазах ученых: что скрывает вода под поверхностью

Глобальные исследования показывают, что примерно пятая часть мирового океана стала темнее, пропуская меньше света.

По данным специалистов, наблюдается глобальное потемнение океанов, которое изменяет оптические свойства воды и влияет на экосистемы. Этот феномен фиксируют как в открытом океане, так и в прибрежных районах.

Тим Смит, морской ученый из Плимутской морской лаборатории (Великобритания), совместно с коллегами изучал спутниковые данные за последние 20 лет. Исследователи обнаружили, что изменения, изначально воспринимавшиеся как случайные пятна, формируют крупные взаимосвязанные участки океана. В целом примерно пятая часть мирового океана стала темнее.

В прибрежных зонах потемнение связано с деятельностью человека и изменениями в реках, впадающих в моря. Изменения землепользования и сельскохозяйственные стоки, богатые удобрениями, повышают концентрацию питательных веществ. Это стимулирует рост фитопланктона, что снижает прозрачность воды и уменьшает глубину проникновения света.

На глобальном уровне к потемнению также приводят повышение температуры океана, увеличение частоты морских волн тепла и изменения солености в отдельных регионах. Все эти факторы изменяют крупномасштабные модели циркуляции воды.

Смит пояснил, что снижение проникновения света сжимает по вертикали полезную среду обитания поверхностных слоев океана на десятки, а иногда и сотни метров. В краткосрочной перспективе некоторым видам станет легче охотиться, так как затраты энергии на поиск пищи сократятся.

Однако долгосрочные последствия остаются неопределенными. Потемнение океанов может оказывать влияние на пищевые цепи, глобальное рыболовство и биологическое разнообразие, хотя точный масштаб изменений ученые пока не определили.