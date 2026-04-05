18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.04.2026, 16:13

Океаны темнеют на глазах ученых: что скрывает вода под поверхностью

Новости Мира 0 459

Глобальные исследования показывают, что примерно пятая часть мирового океана стала темнее, пропуская меньше света, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
По данным специалистов, наблюдается глобальное потемнение океанов, которое изменяет оптические свойства воды и влияет на экосистемы. Этот феномен фиксируют как в открытом океане, так и в прибрежных районах.

Тим Смит, морской ученый из Плимутской морской лаборатории (Великобритания), совместно с коллегами изучал спутниковые данные за последние 20 лет. Исследователи обнаружили, что изменения, изначально воспринимавшиеся как случайные пятна, формируют крупные взаимосвязанные участки океана. В целом примерно пятая часть мирового океана стала темнее.

В прибрежных зонах потемнение связано с деятельностью человека и изменениями в реках, впадающих в моря. Изменения землепользования и сельскохозяйственные стоки, богатые удобрениями, повышают концентрацию питательных веществ. Это стимулирует рост фитопланктона, что снижает прозрачность воды и уменьшает глубину проникновения света.

На глобальном уровне к потемнению также приводят повышение температуры океана, увеличение частоты морских волн тепла и изменения солености в отдельных регионах. Все эти факторы изменяют крупномасштабные модели циркуляции воды.

Смит пояснил, что снижение проникновения света сжимает по вертикали полезную среду обитания поверхностных слоев океана на десятки, а иногда и сотни метров. В краткосрочной перспективе некоторым видам станет легче охотиться, так как затраты энергии на поиск пищи сократятся.

Однако долгосрочные последствия остаются неопределенными. Потемнение океанов может оказывать влияние на пищевые цепи, глобальное рыболовство и биологическое разнообразие, хотя точный масштаб изменений ученые пока не определили.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь