Болельщица родила на матче НХЛ

Канадская болельщица родила ребенка прямо на стадионе во время матча НХЛ между «Эдмонтоном» и «Вегасом», сообщает Lada.kz со ссылкой на Yahoo Sports .

Фото: sports.yahoo.com

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, во время встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс», канадская болельщица родила ребенка прямо на стадионе.

Об этом сообщили источники Yahoo Sports. Комментатор Джек Майклс объявил о радостном событии во время второго периода матча, подчеркнув, что роды прошли успешно и мать чувствует себя хорошо.

Итоги матча

Матч завершился победой «Вегаса» со счетом 5:1, но внимание публики на короткое время было полностью сосредоточено на необычном событии на трибунах.

Не первый случай на спортивных аренах

Подобные ситуации уже случались. В 2023 году двоюродная сестра ресивера Дэвида Белла родила прямо во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Кливленд Браунс» и «Индианаполис Колтс».

Эксперты отмечают, что такие случаи крайне редки, однако они добавляют спортивным событиям неожиданный и трогательный момент.